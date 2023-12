Lewica nie poprze wszystkich 100 konkretów PO. Chodzi o sztandarowy pomysł Tuska

Koalicja Obywatelska przedstawiła przed wyborami "100 konkretów", które chciałaby wprowadzić przez pierwsze sto dni rządów. Wśród nich jest obniżenie podatków, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku i zniesienie podatku Belki, ale też wzrost wydatków, jak na przykład: podwyżki dla nauczycieli, czy kredyt zero procent na zakup pierwszego mieszkania.

100 konkretów PO. Tusk nie zrealizuje sztandarowej obietnicy?

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała w piątek w Radiu Zet, że jej ugrupowanie nie zgodzi się na wszystkie "100 konkretów", w tym podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. – To by spowodowało, że właściwie większość Polek i Polaków nie płaciłaby podatku dochodowego w ogóle – stwierdziła.

Dopytywana, czy Platforma Obywatelska nie zrealizuje swojej sztandarowej obietnicy, posłanka odparła: – Myślę, że na razie, jeżeli chodzi o rząd, to nie ma takich planów i też słyszałam z kręgów Platformy, że oni też nie mają planów w tej chwili składać takiej propozycji.

Żukowska o wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn

Żukowska była też pytana, czy powinien zostać zrównany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. – O tym będzie decydowała wspólnie z premierem przyszła minister pracy i polityki społecznej – podkreśliła. Dopytywana o jej osobiste zdanie w tej sprawie, odparła, że "w sensie ideowym na pewno tak powinno być".

– Ale to jest temat, który jest bardzo wrażliwy dla Polek i Polaków. I myślę, że w ogóle powinniśmy rozważać nie dyskutowanie o wieku emerytalnym jako takim, tylko o zmianie systemu emerytalnego czyli np. emeryturach obywatelskich, czyli gwarantowanej minimalnej emeryturze dla każdego, tak żeby nie było ubogich seniorów – argumentowała.

– W tej chwili zdanie Lewicy jest takie, że nie należy zrównywać wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, powinien pozostać taki, jaki jest – dodała Żukowska.

