Policzno, jakiej pomocy Polska udzieliła Ukrainie. Liczby szokują

W latach 2022–2024 Polska przekazała Siłom Zbrojnym Ukrainy bezpłatnie 318 czołgów, w tym T-72M/M1, zmodernizowane T-72M1R, PT-91 i Leopard 2. Polska przekazała również: 586 pojazdów opancerzonych; 137 systemów artyleryjskich; 10 śmigłowców Mi-24; 10 myśliwców MiG-29; 287 przenośnych zestawów rakiet przeciwlotniczych; 44 pociski powietrze-powietrze; ponad 100 sztuk broni strzeleckiej; 89 moździerzy; 4 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe BM-21 „Grad” oraz ponad 100 milionów sztuk amunicji.

Polska pomoc dla Ukrainy

Całkowity koszt bezpłatnej pomocy, wliczając szkolenia, logistykę, naprawy i wsparcie medyczne, do marca tego roku przekroczył 4 miliardy dolarów. W 2022 roku wyniósł on 1,6 miliarda dolarów, a w latach 2023–2024 – 1,3 miliarda dolarów. Ogółem pomoc dla Ukrainy stanowiła 3,83 PKB naszego kraju. To – jak wskazują autorzy raportu – stawia Polskę na 3. miejscu na świecie, zaraz po USA (68 mld euro; 0,31 PKB) i Niemcach (33 mld euro; 0,84 PKB). Warto wspomnieć, że duża część tej pomocy była realizowana przez osoby prywatne i organizacje pozarządowe.

W raporcie wskazano również, że oprócz bezpłatnej pomocy, w latach 2022–2023 Ukraina zakupiła od Polski broń o wartości 2,2 mld euro. Największym kontraktem była umowa na 54 samobieżne haubice Krab, z których 36 zostało już dostarczonych.

Inne zakupy obejmowały 60 transporterów opancerzonych MT-LB, 92 działa samobieżne 2S1 "Goździk”, 89 moździerzy kal. 82 mm, 22 moździerze M74 kal. 120 mm, 19 pojazdów opancerzonych AMZ Dzik, 1 BRDM-2 i dziesiątki tysięcy sztuk broni strzeleckiej.

Oprócz broni i sprzętu wojskowego, Polska przekazała na front ponad 19 500 terminali Starlink.

Autorzy raportu zwrócili również uwagę na pomoc dla ukraińskich uchodźców. Otrzymali oni dostęp do służby zdrowia, rynku pracy oraz systemu edukacji. Polska wspierała również ukraińskich przedsiębiorców, poprzez ułatwienie im prowadzenia działalności.

