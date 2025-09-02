800 plus dla Ukraińców. Polacy: Tak, ale warunkowo

Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 54 proc. badanych. Z kolei 29 proc. respondentów jest zdania, że Ukraińcy w ogóle nie powinni otrzymywać 800 plus, a tylko 11 proc. uważa, że świadczenie powinno być przyznawane bez żadnych dodatkowych wymogów. 6 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii.

Dyskusja po wecie prezydenta Nawrockiego

Temat świadczenia dla Ukraińców ponownie wywołał gorącą debatę po decyzjach politycznych związanych z niedawną kampanią prezydencką. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, tłumacząc, że 800 plus powinno przysługiwać wyłącznie tym, którzy podejmują pracę w Polsce. – Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy – podkreślił prezydent.

W odpowiedzi na prezydenckie weto, we wtorek rząd przedstawił nową propozycję wsparcia dla obywateli Ukrainy. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje m.in. ograniczenie dostępu do świadczenia wychowawczego 800 plus, które miałoby być przyznawane wybranym grupom cudzoziemców.

Sprecyzowane wytyczne

Jak można przeczytać w projekcie ustawy wśród uprawnionych znaleźliby się rodzice zatrudnieni, zarabiający co najmniej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, bezrobotni, osoby uczestniczące w szkoleniach lub stypendiach, rodzice na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych oraz osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Projekt zakłada również zaostrzenie procedur przy przyznawaniu świadczeń – ZUS miałby weryfikować status świadczeniobiorcy co miesiąc, a wypłata 800 plus pozostaje uzależniona od realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci cudzoziemców.

Dodatkowo przewidziano przedłużenie okresu legalnego pobytu ukraińskich uchodźców do 4 marca 2026 roku oraz zakończenie przyjmowania nowych osób do Ośrodków Zbiorowego Zakwaterowania od 31 października 2025 r., z wyjątkiem grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Projekt ogranicza również katalog świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z Funduszu Pomocy dla Ukraińców. Propozycje rządu są w dużej mierze zbliżone do prezydenckiego projektu, jednak przewidują bardziej restrykcyjne kryteria przyznawania świadczeń.

