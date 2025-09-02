Rząd reaguje na weto Nawrockiego ws. Ukraińców

W poniedziałek 25 sierpnia Karol Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Prezydent przedstawił także własny projekt w tej sprawie. Jak się okazuje, rząd postanowił odpowiedzieć tym samym. Media donoszą o rozwiązaniach przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Co proponuje rząd?

W projekcie MSWiA znalazł się zapis o ośmiu grupach cudzoziemców, które miałyby prawo do otrzymywania świadczenia wychowawczego 800 plus. Pierwszą z nich byliby zatrudnieni rodzice, którzy zarabiają co najmniej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Kolejną – bezrobotni. Prawo do wnioskowanie o świadczenie miałyby także osoby będące w trakcie szkoleń czy stypendiów, otrzymujące zasiłek socjalny, rodzice na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych oraz osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Warto wspomnieć, że prezydencki projekt zakłada umożliwienie składania wniosków o świadczenie rodzicom z Ukrainy, którzy zarabiają co najmniej połowę minimalnej pensji w Polsce.

Rząd chce także zaostrzenia procedur przy przyznawaniu świadczeń. ZUS ma również weryfikować status świadczeniobiorcy co miesiąc. W mocy pozostaje zapis, który wiąże wypłatę 800 plus z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci cudzoziemców.

Projekt zakłada również przedłużenie okresu legalnego pobytu dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2026 roku. Rząd chce również zakończyć przyjmowanie nowych osób do Ośrodków Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ) od 31 października 2025 r. poza wymienionymi w ustawie grupami osób szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Ograniczeniu ma również podlegać katalog świadczeń opieki zdrowotnej dla Ukraińców finansowanych z Funduszu Pomocy.

