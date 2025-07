Policzono, ile Ukraińcy dają polskiej gospodarce. Jest spore zaskoczenie

Eksperci twierdzą, że wraz ze wzrostem liczby ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy znaleźli pracę, wzrósł ich wkład w PKB.

"Podczas gdy w 2023 roku stanowił on 2,3 proc. PKB, w 2024 roku wskaźnik ten osiągnął 2,7 proc. PKB. W dłuższej perspektywie, wraz z nabywaniem przez uchodźców umiejętności specyficznych dla danego kraju i inwestycjami firm w przywrócenie relacji kapitału do siły roboczej, wpływ ten wzrośnie do 3,2 proc. PKB do 2030 roku” – zauważono w badaniu.

Ukraińcy w Polsce

W maju-czerwcu 2024 r. 80 proc. ukraińskich uchodźców było zatrudnionych w Polsce, a 14 proc. Ukraińców korzystało z polskiej pomocy społecznej. Jednocześnie liczba osób bezrobotnych spadła z 11 do 6 proc. w okresie od lipca-sierpnia 2023 r. do maja-czerwca 2024 r. Średnie wynagrodzenie uchodźców w maju-czerwcu 2024 r. wyniosło 4000 zł (45 720 hrywien), czyli o 900 zł więcej niż w roku ubiegłym.

W zależności od branży, średnie wynagrodzenie brutto Ukraińców w Polsce wahało się od 3500 do 4200 zł. Eksperci przypominają, że do 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 4242 zł brutto. W badaniu dodano, że uchodźcy z Ukrainy zarabiają najwyższe pensje w przemyśle, służbie zdrowia, zakwaterowaniu i gastronomii, podczas gdy najniższe wynagrodzenie otrzymują w edukacji i budownictwie.

Najpopularniejszym polskim miastem wśród Ukraińców była Warszawa, w której według stanu na wrzesień 2024 roku mieszkało 109,7 tys. ukraińskich uchodźców. W pierwszej trójce znalazły się również Wrocław i Kraków – odpowiednio 53,9 i nieco ponad 33 tys. uchodźców.

Polska planuje stopniowe zamykanie schronisk dla migrantów z Ukrainy. Jeśli odpowiednia ustawa zostanie uchwalona, od 1 listopada w schroniskach będą mogli mieszkać tylko przedstawiciele grup chronionych – emeryci, kobiety w ciąży i osoby z niepełnosprawnościami.

