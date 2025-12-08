Polacy przejmują francuską firmę. To znana marka

Dzięki tej inwestycji Grupa Selena zyska dostęp do lokalnych, doświadczonych struktur handlowych i operacyjnych, wzmacniając tym samym swoja pozycję na rynku francuskim, który jest stanowi jeden z kluczowych kierunków ekspansji Seleny w Europie Zachodniej, podkreślono.

Polska grupa chce przejąć 100 proc. udziałów

W ramach zawartej umowy Grupa Selena zamierza przejąć po spełnieniu ustalonych przez strony warunków zawieszających 100 proc. udziałów ACDIS France – francuskiej firmy dystrybucyjnej, która od 60 lat specjalizuje się w dostarczaniu materiałów dla budownictwa, zwłaszcza uszczelniaczy i klejów dla sektora stolarskiego i chłodniczego, sprzedawanych głównie pod marką ACO. Dystrybucja produktów oferowanych przez ACDIS France odbywa się głównie poprzez przedstawicieli handlowych firmy.

"Wierzę, że w momencie finalizacji umowy profesjonaliści z ACDIS France wniosą do naszej organizacji doświadczenie i szeroką wiedzę na temat specyfiki lokalnego rynku, dzięki czemu będziemy mogli jak najlepiej odpowiadać na jego potrzeby, oferując na rynku francuskim nasze innowacyjne produkty z portfolio marki Tytan Professional" – powiedział członek zarządu ds. handlowych Grupy Selena Walter Brattinga, cytowany w komunikacie.

"Planowana integracja z Grupą Selena otwiera przed ACDIS France nowe perspektywy rozwoju, wzmacniając naszą ofertę produktową i usługową. To duża szansa zarówno dla naszych klientów, jak i dla zespołu ACDIS France, który doskonale znają już wysokiej jakości rozwiązania oferowane przez Grupę Selena" – dodał były dyrektor generalny ACDIS France Pierre Pigaglio.

Znamy termin finału transakcji

Główna siedziba spółki ACDIS France zlokalizowana jest w Tulonie, na południu Francji. Finał transakcji planowany jest w styczniu 2026 r.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,78 mld zł w 2024 r.

