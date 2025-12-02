InPost współpracuje z gigantem. Ofensywa w dużym kraju

Nowe partnerstwo zapewni klientom eBay w Wielkiej Brytanii dostęp do ogólnokrajowej sieci maszyn Paczkomat i punktów Out of Home (OOH) InPost.

Dostawy do automatów paczkowych cieszą się w Wielkiej Brytanii rosnącą popularnością, tylko w 2024 roku firma InPost odnotowała na tym rynku dwukrotny wzrost liczby przesyłek w porównaniu z rokiem poprzednim. Partnerstwo z eBay stanowi zatem odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów. W ramach usługi Simple Delivery użytkownicy eBay zyskują bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej infrastruktury InPost, obejmującej m.in. ponad 12 000 maszyn Paczkomat, podkreślono.

Użytkownicy eBaya z dostępem do sieci Paczkomat

"Dzięki partnerstwu z eBay, użytkownicy platformy zyskują dostęp do naszej ogólnokrajowej sieci maszyn Paczkomat i punktów OOH, a co za tym idzie – łatwy i wygodny sposób na nadawanie oraz odbieranie paczek. Dla nas natomiast współpraca z eBay to kolejny ważny krok w długoterminowej strategii rozwoju InPost na rynku brytyjskim. Chcemy, aby dostawy poza domem były pierwszym wyborem dla konsumentów i sprzedawców detalicznych w całej Wielkiej Brytanii" – powiedział założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Dla eBay wprowadzenie usług InPost wspiera natomiast strategiczny kierunek rozwoju platformy, której ambicją jest maksymalne uproszczenie procesów sprzedaży i logistyki.

InPost dogadał się z brytyjską pocztą

W listopadzie Grupa InPost rozpoczęła współpracę z Post Office, brytyjskim przedsiębiorstwem państwowym, świadczącym usługi pocztowe i posiadającym 11 500 placówek – podała spółka.

Pierwsze dwa Paczkomaty InPost zostały zainstalowane przed placówkami Post Office w miastach Stanley oraz Lanesfield. W ramach pilotażu zainstalowanych zostanie kilkaset urządzeń przed placówkami Post Office w całej Wielkiej Brytanii.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

