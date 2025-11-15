"Został zamordowany". Kaczyński o Lepperze

Lider największej partii opozycyjnej wziął udział w spotkaniu z sympatykami w Kasynie Kultury Kwidzynie (woj. pomorskie). Wydarzenie było jednym z etapów trasy "Czas Polski, program Polaków".

Polityk stwierdził, że Polska znajduje się w kryzysie, a "źródłem tego kryzysu jest rząd, który w dużej mierze realizuje agendę obcego państwa".

Prezes PiS wspomniał o przygotowaniach do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Jak zapowiedział Jarosław Kaczyński, razem z grupą ok. 30 polityków planuje objechać wszystkie powiaty Polski.

Prezes PiS: Lepper został zamordowany przez ludzie swojego środowiska

Kaczyński został zapytany przez jednego z członków rolniczej "Solidarności", który brał udział w spotkaniu, o jego relację z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. Były premier stwierdził, że prezes partii Nowa Nadzieja "walczy z nim" i oskarża go o zabójstwo Andrzeja Leppera czy chorobę nowotworową Zbigniewa Ziobry.

Właśnie w tym kontekście Jarosław Kaczyński odniósł się do sprawy śmierci lidera Samoobrony. Prezes PiS uważa, że polityk, który 5 sierpnia 2011 roku został znaleziony w swoim biurze w Warszawie, tak naprawdę został zabity.

– Według mnie Lepper został zamordowany przez ludzi ze swojego środowiska, bo chciał powiedzieć prawdę o końcu naszej władzy, chciał przejść na drugą stronę – powiedział lider największej partii opozycyjnej.

Kaczyński: Jeśli Lepper byłby do tego zdolny, to ja jestem skoczkiem wzwyż

Prezes PiS ujawnił również treść swojej rozmowy z ówczesnym prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem.

– Rozmawiałem o tym z ówczesnym prokuratorem generalnym Seremetem, co prawda o sprawie smoleńskiej, ale o tym i też (...). On zapewniał, mnie że Lepper nie został zamordowany – powiedział Jarosław Kaczyński.

Polityk zaznaczył jednak, że jego zdaniem Andrzej Lepper nie popełnił samobójstwa.

– Jeśli Lepper miałby być zdolny do samobójstwa, to ja jestem skoczkiem wzwyż, olimpijskim mistrzem – stwierdził Kaczyński.

