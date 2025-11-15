Niemcy wzorem? Zaskakujące słowa Kaczyńskiego

Wypowiedź lidera największej partii opozycyjnej padła podczas sobotniego spotkania z sympatykami w Kasynie Kultury Kwidzynie (woj. pomorskie). Wydarzenie jest jednym z etapów trasy "Czas Polski, program Polaków".

Kaczyński odniósł się do sytuacji w służbie zdrowia.

– Trzeba wprowadzić system niemiecki. Wiadomo, że ja nie należę do przyjaciół tego państwa, ale nie przeczę, że niektóre rozwiązania tam są rozwiązaniami dobrymi – powiedział prezes PiS, cytowany przez portal rmf24.pl. Jak zaznaczył były premier, sytuacja systemu ochrony zdrowia "jest bulwersująca".

Kaczyński: Źródłem kryzysu jest rząd

Lider największej partii opozycyjnej stwierdził, że Polska znajduje się w kryzysie, a "źródłem tego kryzysu jest rząd, który w dużej mierze realizuje agendę obcego państwa".

Prezes PiS wspomniał o przygotowaniach do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Jak zapowiedział Jarosław Kaczyński, razem z grupą ok. 30 polityków planuje objechać wszystkie powiaty Polski.

– Zaczynam objazdową kampanię tu, dzisiaj, w Kwidzynie. Droga do zwycięstwa jest bardzo trudna. Polska jest dzisiaj w kryzysie. Potrzebna jest diagnoza tego kryzysu i potrzebne są środki zaradcze, jak z tego wyjść. Podstawowym źródłem tego kryzysu jest bardzo zły rząd, który w wielkiej mierze realizuje agendę obcego państwa – powiedział były premier. – Matką tego kryzysu jest to, co dzieje się w finansach publicznych. Żeby zmienić to, co złe, musimy mieć uzdrowione finanse. Nie ma pieniędzy, jest napięcie, narasta zadłużenie i to powoduje, że z czasem nastąpią skutki w życiu gospodarczym i społecznym – dodał.

Prezes PiS: Rząd Tuska na wszystko się zgadza

Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu odniósł się również do kwestii Zielonego Ładu.

Jak zaznaczył prezes PiS, "UE nie może tworzyć takich mechanizmów, które niszczą nam możliwości rozwojowe, tak w tej chwili jest".

W tym kontekście Kaczyński skrytykował politykę gabinetu Donalda Tuska. – Ten rząd na wszystko się zgadza. Nieustannie opowiada, że zgodziliśmy się na Zielony Ład. To ma założenie, które jest nieprawdziwe, że jednym wetem można było zatrzymać Zielony Ład. To jest kilkanaście różnych decyzji podejmowanych kwalifikowaną większością głosów i my zawsze byliśmy przeciw – powiedział Kaczyński. – Ten rząd nieustannie wprowadza opinię publiczną w błąd, co do tego, co obowiązuje, co nie obowiązuje. Twierdzi, że odnosi sukcesy – nie odnosi żadnych sukcesów. Co najwyżej czasem coś się odsunie w czasie – dodał.

