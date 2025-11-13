Przełomowe głosowanie. Bosak o kompromitacji centroprawicy

Trzecie największe ugrupowanie w Parlamencie Europejskim ogłosiło, że "Patrioci dla Europy przełamali impas starej koalicji i otworzyli drogę do zastąpienia kaftana bezpieczeństwa Zielonego Ładu programem opartym na konkurencyjności".

"Udowodniliśmy, że kolejna większość – i inna polityka dla Europy – są możliwe. To dopiero początek" – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Bosak: Upadek "kordonu sanitarnego" wokół autentycznej prawicy

Do głosowania odniósł się na portalu X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Ważny precedens w Parlamencie Europejskim: po raz pierwszy większość złożona z centroprawicy i alternatywnej prawicy przegłosowała centrolewicę i lewicę w sprawie dwóch elementów Zielonego Ładu!" – napisał polityk Konfederacji.

Jak zaznaczył Bosak, "oznacza to upadek 'kordonu sanitarnego' wokół autentycznej prawicy i osłabienie kartelu sił, sterującego dotychczas wspólnie UE, wbrew interesom Europejczyków". Zdaniem polityka, "poszerza się pole do demokratycznej gry w UE i zaklęcia o 'populistach' i 'eurosceptykach' przestały mieć już znaczenie".

Wicemarszałek Sejmu: Skompromitowana centroprawica utraciła popularność

Polityk wskazał, że takie zjawisko jest możliwe, ponieważ "coraz bardziej skompromitowane siły starej centroprawicy utraciły popularność i zaczęły ustępować przed wolą europejskich narodów, zyskujących nową reprezentację polityczną".

"Stara centroprawica utraciła już pierwszą pozycję na prawicy w Niemczech, we Francji, we Włoszech, a w pozostałych państwach ten proces jest w toku. Sformowanie większości w Europarlamencie z partiami nowej prawicy to znak kapitulacji przed tym procesem i wyraz świadomości, że w sojuszu z lewicą i progresywnymi liberałami stara centroprawica idzie na dno" – czytamy we wpisie.

