Kaczyński: Mamy w Polsce stan głębokiego zagrożenia

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. We wtorek rano prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński złożył kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Polityk wygłosił przemówienie. Nawiązał do współczesnej sytuacji politycznej.

– W trakcie tej rocznicy musimy myśleć o niepodległości, demokracji i praworządności, o bardzo poważnym kryzysie państwa. Mamy stan głębokiego zagrożenia, odrzucenia demokracji i praworządności, pojawiają się plany, które mają doprowadzić do tego, by Europa zmieniła się na korzyść państw, które uważają się za mocarstwa. To wielkie zadanie, by odbudować polską demokrację, która jest w wielkiej mierze zniszczona, odbudować praworządność i prawo. Odbudowa nie będzie łatwa, ale będzie to wielkie zadanie wszystkich sił patriotycznych. Jesteśmy gotowi je realizować. Chcemy, by ten obóz się zjednoczył i szedł równym krokiem w kierunku tych zmian – mówił prezes PiS.

Prezes PiS: Mamy wielkie zadanie odbudowy

– Nie jestem w stanie wymienić wszystkich elementów tego kryzysu, który ma aspekty zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, ale mamy stan głębokiego zagrożenia: głębokiego odrzucenia demokracji i praworządności z jednej strony, a z drugiej strony wojnę i różnego rodzaju plany, które mają doprowadzić do tego, żeby Europa zmieniła się, żeby ten stan, który powstał po 1989 r., został radykalnie odmieniony na korzyść tych państw, które uważają się za mocarstwa – wskazał Jarosław Kaczyński.

Polityk zaznaczył, że to "wielkie zadanie, by odbudować polską demokrację i praworządność, odbudować prawo, skoro dziś władza wykonawcza, a właściwie jedna osoba, decyduje o tym, co jest prawem, a co nie". – To zadanie wszystkich sił patriotycznych, a Prawo i Sprawiedliwość jest najsilniejszym ugrupowaniem w ramach tego wielkiego obozu – powiedział w Dniu Święta Niepodległości.

Czytaj też:

Mastalerek: Kaczyński na Marszu Niepodległości pasuje jak pięść do nosa