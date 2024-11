Na Jasnej Górze trwa 399. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

W poniedziałek 18 listopada na Jasnej Górze rozpoczęło się 399. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Głównym tematem spotkania jest podsumowanie Synodu o synodalności, któryw październiku odbywał się w Rzymie. "Biskupi przedstawią sprawozdanie z ostatniej rzymskiej sesji oraz podzielą się swoimi spostrzeżeniami z pracy w grupach" – przekazał rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ podczas briefingu prasowego przed rozpoczęciem zebrania.

Przed rozpoczęciem obrad odprawiono Mszę św., której przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC. Hierarcha podkreślił w homilii, że "im bardziej się zbliżamy do Boga, im bardziej Go prosimy, tym pewniejsze, że On nas usłyszy".

Tematy 399. Zebrania Plenarnego KEP

Podczas 399. Zebrania Plenarnego odbędzie się łącznie ponad 40 głosowań. Biskupi pracują w grupach, po to by wspólnie zastanowić się nad sposobem procedowania Zebrania Planarnego KEP. Abp Wojciech Polak będzie mówił o "pracach niezależnej komisji historycznej dotyczącej zbadania przypadków nadużyć w Kościele", które zbliżają się ku końcowi. – Ta komisja jest na etapie bardzo zaawansowanych konsultacji, teraz zwłaszcza z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz Konsultą Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich, ponieważ te wszystkie gremia muszą w jakiś sposób koordynować te prace i w te prace zostały włączone – przekazał ks. Gęsiak.

Po zakończeniu obrad biskupi mają spotkać się z osobami skrzywdzonymi. – Chcemy, by była to rzeczywista okazja do rozmowy i wsłuchania się księży biskupów w głos osób skrzywdzonych, a z drugiej strony też okazja do braterskiego dialogu między osobami, które doznały krzywd w Kościele, i osobami, które za Kościół w Polsce dzisiaj odpowiadają – zaznaczył rzecznik prasowy KEP.

Podczas Zebrania Plenarnego biskupi omówią i podsumują także zbiórki pieniężne na rzecz powodzian, które w całej Polsce prowadziła Caritas Polska w niedzielę 22 września br. Łącznie, w parafiach i poprzez indywidualne wpłaty, zebrano wtedy 75 mln złotych. – Środki te są wykorzystywane w długofalowym programie pomocy dla ofiar powodzi. Tak wielka solidarność Polaków z poszkodowanymi budzi ogromny szacunek i ufność, że w naszym narodzie można liczyć na wsparcie w obliczu katastrof i nieszczęść – podkreślił Sekretarz Generalny KEP ks. bp Marek Marczak.

Zebranie Plenarne KEP potrwa do wtorku 19 listopada. Po zakończeniu obrad biskupi rozpoczną swoje doroczne rekolekcje na Jasnej Górze, które w tym roku poprowadzi o. prof. Jarosław Kupczak OP.

Czytaj też:

Maskotka na Rok Jubileuszowy 2025 zaprojektowana przez osobę pro-LGBT