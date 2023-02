Rekordowe wsparcie dla Ukrainy. Caritas podaje dane

"24 lutego 2023 roku dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców mija 12 miesięcy koszmaru wojny, ale też 12 miesięcy wypełnionych nadzieją i wiarą w solidarność. Dla milionów Polaków był to czas ogromnego zaangażowania i ofiarności" – czytamy na stronie Caritas Polska.

Katolicka organizacja charytatywna od początku wojny pomogła dwa milionom uchodźców z Ukrainy. Wartość wsparcia dla tego kraju to 597 mln zł.

– Przez ostatni rok dwa miliony osób otrzymały wsparcie od Caritas w związku z wojną na Ukrainie – powiedział ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Dodał, że ta liczba jest jeszcze większa, jeśli włączy się w nią pomoc na granicy, która była organizowana od początku wojny.

Wszechstronna pomoc

Od 24 lutego 2022 roku Caritas Polska i Caritas diecezjalne przekazały uchodźcom w Polsce 3,9 mln paczek żywnościowych. 254 tys. osób skorzystało z pomocy administracyjno-prawnej, a 64 tys. osób z pomocy psychologicznej.

32 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które nieustannie działają, wsparły 180 tys. osób. Dzięki pomocy Caritas 6,5 tys. uchodźców uczy się języka polskiego.

"Łącznie przez ostatni rok przekazaliśmy w Polsce pomoc rzeczową i finansową o wartości 337 mln zł. Na Ukrainę trafiły transporty humanitarne z całej Polski o wartości ponad 260 mln zł" – czytamy.

Paczki Dla Ukrainy o wartości 29 mln zł

W ramach programu "Paczka Dla Ukrainy" Polacy przygotowali 83 tysiące pakietów zawierających żywność z długim terminem przydatności do spożycia. Paczka ma wartość ok. 300-400 zł, a to oznacza, że w ramach tej akcji udało się przekazać pomoc o wartości blisko 29 mln złotych.

Organizacja w okresie kryzysu na granicy wydawała również potrzebującym dwa mln posiłków, a przez cały rok wojny – 26,5 mln.

Ponadto, 31 tysięcy wolontariuszy Caritas, w tym około 1300 bezpośrednio na granicy, wspierało uchodźców w otwartych przez całą dobę Namiotach Nadziei m.in. w Krościenku, Korczowie, Zosinie czy na dworcu PKP w Przemyślu.

