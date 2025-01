Ukraińscy żołnierze szkoleni w Polsce uciekają. "Część zostawia list"

Źródła "DGP" w Wojsku Polskim przekonują, że odsetek ucieczek wynosi powyżej 10 proc.

– Stawiamy roboczą tezę, że te 10 proc. celowo chce się szkolić w Polsce i już na etapie ukraińskim zakłada ucieczkę. Po prostu wyjazd za granicę na kursy i szkolenia jest znacznie łatwiejszy niż próba nielegalnego przekroczenia granicy – powiedział gazecie rozmówca związany z armią.

– Część zostawia nawet jakiś list. Informację o tym, że porzucają powierzony im sprzęt. Nie tłumaczą motywów – przekazało źródło.

Ukraińscy żołnierze uciekają z koszar w Polsce. Chcą dotrzeć do Niemiec

"Jak mówią nasi rozmówcy, Ukraińcy samowolnie oddalający się z koszar najpewniej zmieniają kraj i próbują dotrzeć do Niemiec. Nie ma jednak pewności na temat tego, jaki jest dokładnie ostateczny cel ich podróży" – zaznacza "Gazeta Prawna".

Dziennik podaje, że strona polska nie zajmuje się ich ściganiem, nie ma do tego zresztą podstawy prawnej.

Od jesieni 2022 r. do końca 2024 r. w Polsce wyszkolono ok. 13 tys. Ukraińców. Według źródeł "DGP" jedna dziesiąta z nich mogła zdezerterować. "Jeśli 10 proc. znikało z koszar, oznacza to że 1300 nie dotarło do swoich jednostek na Ukrainie i nie wzięło udziału w obronie swojego państwa" – czytamy w tekście.

W Polsce Ukraińcy szkolą się przede wszystkim w poznańskim Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. To dawna Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych.

