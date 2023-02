Apel przewodniczącego Episkopatu. Chodzi o rocznicę wojny na Ukrainie

"Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy" – napisał w liście abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zaapelował o modlitwę w intencji sprawiedliwego pokoju i wsparcie materialne dla cierpiących z powodu wojny.

Specjalny apel

Abp Gądecki w specjalnym apelu zwrócił się z prośbą do biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich o to, aby we wszystkich kościołach w Polsce 24 lutego, w pierwszą rocznicą wybuchu wojny za wschodnią granicą Polski, "wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju na Ukrainie, a w niedzielę, 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych”.

Kościelny hierarcha przypomniał, że od 24 lutego ubiegłego roku granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. "Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych, udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła około 337 mln złotych. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego na Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości około 260 mln złotych" – napisał.

"Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia” – zauważył abp Gądecki, apelując jednocześnie o dalszą pomoc wszystkim dotkniętym rosyjską inwazją militarną.

"Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem na Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy” – oznajmił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Czytaj też:

Ukraina: W ciągu roku wojny wzrósł odsetek wierzącychCzytaj też:

Nocne ataki na Ukrainie. "Rosja zmieniła taktykę"