"TV Republika to szczujnia". Sakiewicz po słowach Kotuli zapowiada pozew

"Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka. Z informacji, do których dotarła Wirtualna Polska, wynikało, że zatrzymany inspirował się treściami usłyszanymi w Telewizji Republika. Policja potwierdziła te doniesienia" – opisuje WP.

Sprawę skomentowała dla portalu minister ds. równości Katarzyna Kotula. – Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Telewizja Republika to jest szczujnia, która będzie podżegała ludzi do tego, żeby popełniać przestępstwa na tle nienawiści różnego rodzaju osób. Mowa nienawiści, ściek i podżeganie do popełniania przestępstw. To jest dzisiaj rola i misja Telewizji Republika, która działa na rzecz polityków Prawa i Sprawiedliwości – stwierdziła w programie "Tłit" WP.

Na te słowa zdecydowanie zareagował Tomasz Sakiewicz, szef Telewizji Republika. "Szanowni Państwo, po wypowiedziach minister Katarzyny Kotuli, kierujemy sprawę do sądu. Rozważamy też skierowanie wniosku do prokuratury w sprawie tłumienia krytyki prasowej i podżegania do nienawiści" – zapowiedział we wpisie na portalu X.

Ochrona państwa dla Owsiaka

Szef WOŚP Jerzy Owsiak opublikował w środę wpis, w którym poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem. Oskarżył przy tym telewizje Republika i wPolsce24 o "szczucie" i "manipulacje", podobne do tych skierowanych w stronę Pawła Adamowicza. Przekazał, że numery telefonów i adresy e-mailowe grożących mu ludzi przekazane zostały policji. Fundacja złożyła też zawiadomienie o przestępstwie. "Jeżeli dożyję jutra – to nie jest śmieszne – to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału dla onkologii i hematologii dziecięcej, gdzie pracy jest ogrom, a także dokonywać kolejnych, powtarzam kolejnych, powodziowych zakupów" – zapewnił. Działania w sprawie gróźb podjęli funkcjonariusze z Komedy Stołecznej Policji. Potencjalny sprawca gróźb wobec Jerzego Owsiaka został zatrzymany tego samego dnia. To starszy mężczyzna.

