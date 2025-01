Żak oburzony krytyką Owsiaka. "Nóż mi się w kieszeni otwiera!"

Szef WOŚP Jerzy Owsiak opublikował w środę wpis, w którym poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem. Oskarżył przy tym telewizje Republika i wPolsce24 o "szczucie" i "manipulacje", podobne do tych skierowanych w stronę Pawła Adamowicza. Przekazał, że numery telefonów i adresy e-mailowe grożących mu ludzi przekazane zostały policji. Fundacja złożyła też zawiadomienie o przestępstwie. "Jeżeli dożyję jutra – to nie jest śmieszne – to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału dla onkologii i hematologii dziecięcej, gdzie pracy jest ogrom, a także dokonywać kolejnych, powtarzam kolejnych, powodziowych zakupów" – zapewnił. Działania w sprawie gróźb podjęli funkcjonariusze z Komedy Stołecznej Policji. Potencjalny sprawca gróźb wobec Jerzego Owsiaka został zatrzymany tego samego dnia. To starszy mężczyzna.

Sprawa wywołała poruszenie medialne. Kolejni celebryci stają w obronie Owsiaka. Do tego grona dołączył znany aktor Cezary Żak. Pamiętam, że mieszkając jeszcze we Wrocławiu wieszałem plakaty na Dworcu Głównym, informujące o pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Moja córka jest lekarzem i codziennie mi opowiada, że gdyby nie sprzęt WOŚP, to naprawdę nie byłoby czym leczyć dzieci – mówi Żak w rozmowie z Plejadą.

– Co roku są te same sytuacje. Po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera! Naprawdę uważam, że to jest mimo wszystko jakoś sterowane odgórnie. Nie wierzę w to, że ludzie, którzy atakują Jurka i to, co on robi, sami z siebie potrafią wymyślić takie łgarstwa – grzmi gwiazdor. – Oni muszą być sterowani jakoś odgórnie i należy to piętnować i walczyć z tym. Nie wiem w jaki sposób, bo to jakoś trochę przerasta moje artystyczne myślenie, natomiast uważam, że trzeba o tym pisać i nieustannie wspierać go, żeby czuł ogromne wsparcie od nas – podkreśla Cezary Żak.

– To, co się dzieje przez ostatnie 8 lat w tym kraju... Było przyzwolenie na takie groźby. 20, 30 czy 40 lat temu ludziom do głowy by nie przyszło, że można publicznie grozić śmiercią innej osobie, tak bez żadnych konsekwencji. A dzisiaj jest na to przyzwolenie i ludzie czują się bezkarni – komentuje aktor i zapowiada, że w tym roku, jak w poprzednich, wesprze zbiórkę WOŚP.

Czytaj też:

Staszczyk: Owsiak i jego WOŚP to pozytywna idea