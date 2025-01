Grenlandia proponuje Trumpowi współpracę. "Z niecierpliwością oczekuje rozmów"

Donald Trump uważa, że Grenlandia powinna być częścią Stanów Zjednoczonych. Polityk oświadczył we wtorek, że Grenlandia i Kanał Panamski są kluczowe dla bezpieczeństwa, zwłaszcza ekonomicznego, USA. Pytany na konferencji prasowej, czy uniknie stosowania przymusu militarnego lub gospodarczego do przejęcia pełnej kontroli nad Kanałem Panamskim i Grenlandią, prezydent elekt nie wykluczył wprost takiej ewentualności. Zapowiedział, że może nałożyć cła na Danię, jeżeli ta będzie sprzeciwiać się jego propozycjom zakupu Grenlandii.

Grenlandia jest autonomicznym terytorium w ramach Danii. Amerykanie mają na Grenlandii bazę lotniczą, Thule, która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army. W 1946 r. prezydent USA Harry Truman zaoferował zakup wyspy za 100 mln dolarów, ale jego oferta została odrzucona.

Grenlandia proponuje USA współpracę

Minister ds. niepodległości i spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt wydała w czwartek oświadczenie, w którym poinformowała, że "Grenlandia z niecierpliwością oczekuje rozmów z USA dotyczących współpracy biznesowej, rozwoju grenlandzkiego sektora surowców, w tym surowców krytycznych i innych istotnych obszarów". "Grenlandia należy do Grenlandczyków, którzy decydują o rozwoju i przyszłości wyspy, a także są świadomi swojego samostanowienia" – dodała.

Grenlandia to największa wyspa na świecie należąca do Danii. W ponad 80 proc. jest pokryta lodem. Mieszka tam 56 tys. ludzi. Na wyspie oprócz złóż ropy naftowej i gazu występuje 25 z 34 surowców krytycznych, minerałów i metali. Wśród nich są takie pierwiastki jak neodym i dysproz. Złoża metali rzadkich na Grenlandii szacowane są na 38,4 mln ton. Obecnie monopol na wydobycie wielu z nich mają Chiny. Surowce krytyczne to takie, które mają szczególne znaczenie m.in. dla sektora energii odnawialnej (ogniwa bateryjne dla samochodów, silniki dla wiatraków), kosmicznego, cyfryzacji oraz obronności.

Czytaj też:

Roszczenia Trumpa wobec Grenlandii i Kanady. Jest reakcja RosjiCzytaj też:

Tusk: Początek roku w polityce nadspodziewanie gorący