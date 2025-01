Tusk: Początek roku w polityce nadspodziewanie gorący

"Początek roku w polityce nadspodziewanie gorący. Bezpieczeństwo regionu, Morza Bałtyckiego i relacje transatlantyckie były dziś tematem moich rozmów z premierami Danii, Szwecji, Finlandii i kanclerzem Niemiec" – przekazał w środę po południu za pośrednictwem platformy X szef polskiego rządu Donald Tusk.

twitter

Grenlandia na celowniku Trumpa

Grenlandia znalazła się na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent elekt USA oświadczył, że Grenlandia i Kanał Panamski są kluczowe dla bezpieczeństwa, zwłaszcza ekonomicznego, Stanów Zjednoczonych. Pytany na konferencji prasowej, czy uniknie stosowania przymusu militarnego lub gospodarczego do przejęcia pełnej kontroli nad Kanałem Panamskim i Grenlandią, nie wykluczył wprost takiej ewentualności. Zapowiedział, że może nałożyć cła na Danię, jeżeli ta będzie sprzeciwiać się jego propozycjom zakupu Grenlandii.

Grenlandia jest autonomicznym terytorium w ramach Danii. Amerykanie mają na Grenlandii bazę lotniczą, Thule, która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army. W 1946 r. prezydent USA Harry Truman zaoferował zakup wyspy za 100 mln dolarów, ale jego oferta została odrzucona. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i wolności na całym świecie Stany Zjednoczone Ameryki uważają, że posiadanie i kontrola nad Grenlandią są absolutną koniecznością" – napisał Donald Trump pod koniec grudnia 2024 r. na portalu Truth Social.

– Chciałabym zaapelować do wszystkich o zachowanie spokoju. Wymiana gospodarcza jest podstawą wzajemnych relacji Danii ze Stanami Zjednoczonymi. Powinniśmy utrzymać wzajemne relacje handlowe – powiedziała premier Danii Mette Fredriksen w rozmowie z duńską telewizją TV2.

Z kolei minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot stwierdził, że Unia Europejska nie pozwoli innym narodom naruszać swoich suwerennych granic, "kimkolwiek by one były". – Jesteśmy silnym kontynentem – oznajmił. Jednocześnie zaznaczył, że nie wierzy w to, iż Stany Zjednoczone dokonają inwazji na Grenlandię.

Czytaj też:

Polska prezydencja pod kierunkiem UE. "Największa szansa, a my oddajemy to Brukseli"Czytaj też:

Ziobro udzielił wywiadu Węgrom. Mówił o Orbanie, Tusku i Romanowskim