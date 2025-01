Francja ostrzega Trumpa. "Jesteśmy silnym kontynentem"

Donald Trump oświadczył, że Grenlandia i Kanał Panamski są kluczowe dla bezpieczeństwa, zwłaszcza ekonomicznego, Stanów Zjednoczonych. Prezydent elekt USA został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej, czy uniknie stosowania przymusu militarnego lub gospodarczego do przejęcia pełnej kontroli nad Kanałem Panamskim i Grenlandią. Polityk nie wykluczył wprost takiej ewentualności. Zapowiedział, że może nałożyć cła na Danię, jeżeli ta będzie sprzeciwiać się jego propozycjom zakupu Grenlandii.

Obecnie Grenlandia jest autonomicznym terytorium w ramach Danii. Premier tego kraju Mette Fredriksen odniosła się do słów Donalda Trumpa. – Chciałabym zaapelować do wszystkich o zachowanie spokoju. Wymiana gospodarcza jest podstawą wzajemnych relacji Danii ze Stanami Zjednoczonymi. Powinniśmy utrzymać wzajemne relacje handlowe – powiedziała w rozmowie z duńską telewizją TV2.

Szef MSZ Francji o słowach Trumpa

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot stwierdził, że Unia Europejska nie pozwoli innym narodom naruszać swoich suwerennych granic, "kimkolwiek by one były". – Jesteśmy silnym kontynentem – oznajmił. Jednocześnie zaznaczył, że nie wierzy w to, iż Stany Zjednoczone dokonają inwazji na Grenlandię.

– Jeśli pytanie brzmi, czy uważam, że Stany Zjednoczone dokonają inwazji na Grenlandię, moja odpowiedź brzmi: nie. Ale czy wkroczyliśmy w okres, w którym przetrwają najsilniejsi? Wtedy moja odpowiedź brzmi: tak – powiedział szef francuskiego MSZ. Jak podkreślił, Unia Europejska nie powinna dać się zastraszyć ani nadmiernie martwić, lecz "powinna się obudzić i wzmocnić".

Trump chce kupić Grenlandię

Grenlandia to największa wyspa na świecie należąca do Danii. W ponad 80 proc. jest pokryta lodem. Mieszka tam 56 tys. ludzi. Amerykanie mają na Grenlandii bazę lotniczą, Thule, która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army. W 1946 r. prezydent USA Harry Truman zaoferował zakup wyspy za 100 mln dolarów, ale jego oferta została odrzucona.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i wolności na całym świecie Stany Zjednoczone Ameryki uważają, że posiadanie i kontrola nad Grenlandią są absolutną koniecznością" – napisał Donald Trump pod koniec grudnia 2024 r. na portalu Truth Social.

