Wielka Brytania rozważa wysłanie wojsk na Ukrainę. To efekt rozmów z Francją

Informację na ten temat podał dziennik The Telegraph, powołując się na źródła zbliżone do brytyjskich i francuskich władz. Propozycja ta, według gazety, miała paść w trakcie trwających rozmów pomiędzy Londynem a Paryżem.

Zgodnie z ustaleniami brytyjskiego dziennika, plan zakłada długofalową obecność wojsk zachodnich, której głównym celem miałoby być powstrzymanie potencjalnej agresji Rosji oraz wsparcie odbudowy i modernizacji ukraińskiej armii.

Zachodnie wojska jako czynnik odstraszający

Jednym z rozważanych scenariuszy jest wysłanie do Ukrainy europejskich kontyngentów wojskowych, które miałyby pełnić funkcję sił odstraszających. Jak podaje The Telegraph, obecność żołnierzy z Francji i Wielkiej Brytanii mogłaby zniechęcić Rosję do złamania warunków ewentualnego rozejmu i jednocześnie dać ukraińskiemu wojsku czas na reorganizację.

Francuscy stratedzy uważają, że prezydent Rosji Władimir Putin nie zdecyduje się na otwartą konfrontację z siłami Zachodu w sytuacji, gdy rosyjska armia nie jest w stanie kontrolować większych obszarów Ukrainy.

Na doniesienia brytyjskiego dziennika zareagowała redakcja wpływowego portalu Ukraińska Prawda. "Brytyjskie dowództwo wojskowe zamierza więc pomóc w przygotowaniu i odbudowie armii ukraińskiej, aby zapobiec kolejnej rosyjskiej inwazji" – podkreśliła redakcja w swoim komentarzu.

Zgodnie z informacjami The Telegraph, pod egidą Wielkiej Brytanii i Francji miałoby powstać wielonarodowe zgrupowanie, które – oprócz funkcji odstraszającej – odpowiadałoby również za ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej i morskiej. Kluczowym aspektem ich misji byłoby jednak zaangażowanie w szkolenie oraz odbudowę potencjału bojowego ukraińskich sił zbrojnych.

Plan zakłada, że zachodni żołnierze będą wycofywani stopniowo, a pełne zakończenie misji przewidziano po pięciu latach od momentu rozpoczęcia obecności wojsk.

Kolejna transza pomocy wojskowej dla Ukrainy

W piątek agencja Associated Press, powołując się na brytyjskie ministerstwo obrony, poinformowała o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 450 mln funtów. Dodatkowe środki zostaną przekazane również przez Norwegię za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu na rzecz Ukrainy, którego głównym operatorem jest Wielka Brytania.

Jak przekazuje BBC, w skład nowego pakietu wejdzie m.in. 160 mln funtów przeznaczone na naprawę i utrzymanie sprzętu wojskowego, który już został dostarczony Ukrainie. Dodatkowo ponad 250 mln funtów ma zostać wykorzystane na zakup systemów radarowych, min przeciwpancernych oraz setek tysięcy dronów.

Czytaj też:

Wielka Brytania chce zawrzeć sojusz obronny z UECzytaj też:

Dlaczego chińscy żołnierze walczą na Ukrainie? Nie chodzi tylko o pieniądze