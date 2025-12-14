Polacy opuszczają Wielką Brytanię. "Dowód naszego upadku"

Brytyjska gazeta wskazuje, że przybycie tysięcy Polaków znacząco wpłynęło na kształt Wielkiej Brytanii. "Teraz wracają oni tłumnie do domu, szukając lepszego życia w swojej rozwijającej się, nisko opodatkowej ojczyźnie" – podkreślono.

Zdaniem autorów ten fakt świadczy o kryzysie Wielkiej Brytanii. "Czyż może być bardziej druzgocący akt oskarżenia naszego upadku?" – ubolewają w zajawce tekstu zamieszczonej na portalu X.

Decydują kwestie bezpieczeństwa

"Daily Mail" wskazuje m.in. na problem z poczuciem bezpieczeństwa, który skłania Polaków do powrotu do ojczyzny. Jako przykład podano historię rodziny Frankowskich, którzy zdecydowali się wrócić do kraju, gdy w pobliżu ich mieszkania w Wielkiej Brytanii policja dokonała nalotu na kryjówkę handlarzy narkotykami.

W artykule czytamy, że polscy emigranci tęsknili za spokojnym i zdrowym życiem, które zostawili w ojczyźnie. Kropką nad "i" była utrata pracy przez Polkę, gdy jej firma przeniosła produkcję do Belgii.

– Dotarliśmy do punktu, w którym prawie co tydzień widzieliśmy [za oknem – red.] policję, strażaków i karetki" – mówi 35-letni Slawek, który pracował jako spawacz w Portsmouth. Jak dodał, to już nie jest ten sam kraj, do którego emigrował przed laty.

Exodus Polaków. "Dowód upadku Wielkiej Brytanii"

Dziennikarz "Daily Mail" David Jones podkreśla, że w ostatnim czasie wielokrotnie słyszał podobne opowieści. "Ponieważ nasza gospodarka znajduje się w stagnacji, a standardy życia w miastach dotkniętych przestępczością, słabą jakością usług i rosnącymi kosztami utrzymania gwałtownie spadają – co podsyca niepokój związany z niekontrolowaną imigracją – exodus pracowitych i wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników migrujących z Wielkiej Brytanii nabiera tempa" – wskazuje.

Jones stwierdza, że sterotypowy polski hydraulik, który trafił na Wyspy po 2004 roku to "tani, niezawodny i zawsze gotowy do stawienia czoła sytuacji awaryjnej" pracownik, który stał się ucieleśnieniem wzajemnie korzystnej migracji.

Najnowsze statystyki dowodzą, że w ubiegłym roku do Wielkiej Brytanii przybyło zaledwie 7 tysięcy Polaków, podczas gdy 25 tysięcy wróciło do ojczyzny. Całkowita populacja Polski w Wielkiej Brytanii skurczyła się do 750.000 i przewiduje się, że będzie nadal spadać.

"Z brytyjskiego punktu widzenia przyczyny tej masowej repatriacji są przygnębiające i wstydliwe. Wielu uzna to za kolejny dowód upadku kraju. Dla Polski jednak ta historia jest niezwykle budująca, ponieważ diaspora jest przyciągana z powrotem do kraju, dzięki jego zadziwiającemu ożywieniu gospodarczemu" – konkluduje Jones.

