Lisicki: Kto wątpi w Zielony Ład ten putinista. Ziemkiewicz: Minister klimatu będzie tropić

W czwartek w Warszawie górnicy i pracownicy branży energetycznej zorganizowali protest – "Zmierzch polskiej energetyki". Demonstrujący licznie zebrali się w stolicy, żeby pokazać brak zgody m.in. na dalszą likwidację w Polsce branży górniczej. Demonstranci wyrazili sprzeciw wobec likwidowania kopalń i wygaszania elektrowni węglowych, w tym Elektrowni Rybnik, Dolna Odra i Łaziska.

– To nie koniec, to dopiero początek! Dziś nie ma miejsca na podziały, musimy razem obronić Polskę przed Zielonym Ładem! – powiedział podczas manifestacji Piotr Duda. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podkreślił, że nie jest to protest przeciwko rządowi, lecz przeciwko polityce rządu.

Lisicki i Ziemkiewicz o Zielonym Ładzie

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz pochylili się nad kwestią Zielonego Ładu i polityczną odpowiedzialnością za niego. – Zajmiemy się trochę Zielonym Ładem, bo są nowe okoliczności. Zaskakujące jest to, gdy się zderzy fakty z deklaracjami. Polska rozpoczęła prezydencję w UE 1 stycznia, a w grudniu przedstawiciele rządu przyjęli w ramach konsultacji z Danią i Cyprem dokument wzywający do szybkiej implementacji paktu migracyjnego i Zielonego Ładu. Cały Donald Tusk. Tyle mówi, a potem jest jak jest – mówił Paweł Lisicki.

– Prezydencja polega głównie na układaniu kalendarza i dysponowania słonymi paluszkami. I od kogo się tego dowiadujemy? No nie od rządu i Donalda Tuska, ale od Zachodu. O wszystkim, co naprawdę ważne i co robi w rzeczywistości rząd, dowiadujemy się od innych. Tutaj, na użytek wewnętrzny ci ludzie mówią zupełnie coś innego i opowiadają kłamstwa. Łżą okrutnie i sam nie wiem, na co liczą. Chyba na to, że nikt nie sprawdzi tych informacji – ocenił Rafał Ziemkiewicz.

– Pod tym względem nie mogę się powstrzymać i nie pokazać, jak przekazywana jest pałeczka od PiS-u do PO w tej sprawie. Zauważ, że to, że w kilku miastach wprowadzono czyste strefy, zawdzięczamy prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który podpisał ustawę, która z kolei jest realizacją kamienia milowego, który z kolei wynegocjował Mateusz Morawiecki z Brukselą, a PO wprowadza to teraz w życie. Pod tym względem są do siebie podobni – stwierdził Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

