Tańsze paliwo. Dobra wiadomość dla kierowców

W kolejnym tygodniu zarówno benzyna jak i olej napędowy mogą średnio potanieć o 4 gr/l. Na spadek średnich cen diesla poniżej poziomu 6 zł/l będziemy musieli jednak jeszcze poczekać.

"Drugi tydzień z rzędu na krajowym rynku paliw obserwujemy obniżki cen. Średnia cena benzyny Pb95 spadła w skali tygodnia o 3 gr/l do 5,84 zł/l. Olej napędowy potaniał w skali tygodnia 4 gr/l do poziomu 6,16 zł/l, ale w przypadku tego paliwa rośnie liczba stacji, gdzie diesla możemy zatankować poniżej 6 zł/l. W dalszym ciągu na stabilnym poziomie 2,66 zł/l utrzymują się średnie ceny autogazu" – czytamy w komentarzu rynkowym Reflex.

Analitycy zwracają uwagę, że dalsze obniżki hurtowych cen paliw w kraju pozwalają z optymizmem spojrzeć w przyszłość. "W okresie 5-12 grudnia hurtowa cena diesla w Orlenie spadła 7 gr/l netto, natomiast benzyna Pb95 potaniała 8 gr/l netto co teoretycznie otwiera drogę do dalszych obniżek cen na krajowych stacjach paliw" – podkreślają.

Tyle wyniosą ceny benzyny i oleju napędowego

Zgodnie z ich prognozą, w kolejnym tygodniu zarówno benzyna, jak i olej napędowy mogą średnio potanieć 4 gr/l. "Na spadek średnich cen diesla poniżej poziomu 6 zł/l będziemy musieli jednak jeszcze poczekać" – wskazują.

Średnie ceny paliw na dzień 11 grudnia prezentowały się następująco:

– Benzyna bezołowiowa 95: 5,84 zł/l (spadek o 3 gr/l)

– Benzyna bezołowiowa 98: 6,58 zł/l (spadek o 3 gr/l)

– Olej napędowy: 6,16 zł/l (spadek o 4 gr/l)

– Autogaz: 2,66 zł/l (bez zmian)

Szczegółowa prognoza średnich cen detalicznych na 51. tydzień (15-19.12.2025):

– Pb95 – 5,80 zł/l (-0,04)

– Pb98 – 6,54 zł/l (-0,04)

– ON – 6,12 zł/l (-0,06)

– LPG – 2,66 zł/l (0,00)

Obniżki cen paliw w kraju to efekt stosunkowo taniej ropy naftowej i dalszego spadku cen produktów gotowych na europejskim rynku ARA.

Spadek cen ropy naftowej

"Ceny ropy naftowej Brent spadły w skali tygodnia 2,30 USD/bbl do poziomu 61,40 USD/bbl. Co bardziej istotne dla krajowego rynku paliw nadal obserwujemy spadek cen produktów naftowych w dolarach przy nieco niższym poziomie kursu USD/PLN. Ceny diesla CIF ARA w skali tygodnia (w okresie 5-11 grudnia) spadły 47,25 USD/bbl, a benzyny o 28,75 USD/t" – czytamy w komentarzu.

Analitycy wskazują, że w dalszym ciągu spadają ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam. "W skali tygodnia rosyjska ropa naftowa potaniała 4,30 USD/bbl do poziomu 37 USD/bbl i jest najtańsza od 2020 roku, czyli okresu pandemii koronawirusa. W skali roku rosyjska ropa Urals potaniała aż 26 USD/bbl. W tym samym okresie cena ropy Brent spadła około 12 USD/bbl. Spadek cen rosyjskiej ropy naftowej wyraźnie przyspieszył po wejściu w życie 21 listopada amerykańskich sankcji" – zwraca uwagę grupa Reflex.

Eksperci przypominają, że w mijającym tygodniu poznaliśmy ostatnie już w tym roku średnioterminowe prognozy OPEC, IEA (Międzynarodowej Agencji Energii) i EIA (Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej). "IEA oraz EIA podtrzymały swoje prognozy dużej nadwyżki podaży ropy naftowej. Zdaniem EIA nadwyżka podaży ropy naftowej utrzyma się przez cały 2026 rok, co przełoży się na średnioroczny wzrost zapasów powyżej 2 mln bbl/d. Największa nadwyżka podaży oczekiwana jest w I kwartale 2026 roku, kiedy wzrost zapasów może przekroczyć poziom 3 mln bbl/d. Zdaniem IEA w pierwszej połowie 2026 roku nadwyżka podaży ropy naftowej przekroczy poziom 4 mln bbl/d. Prognozowana przez EIA i IEA nadwyżka podaży ropy naftowej w I połowie 2026 roku będzie więc najwyższa od pierwszej połowy 2020 roku, czyli okresu pandemii koronawirusa. Dla przypomnienia wybuch pandemii koronawirusa i lockdown światowej gospodarki doprowadziły do gwałtownego spadku popytu na ropę i wzrostu światowego poziomu zapasów ropy naftowej w I połowie 2020 roku o 6,4 mln bbl/d" – czytamy.

Czytaj też:

Inflacja niższa od prognoz. GUS opublikował nowe daneCzytaj też:

Co dalej z cenami paliw? Sprawdź prognozę