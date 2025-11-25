Przełom ws. Ukrainy. Jest porozumienie
Przełom ws. Ukrainy. Jest porozumienie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z ukraińskimi żołnierzami w Kupiańsku
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z ukraińskimi żołnierzami w Kupiańsku Źródło: Wikimedia Commons
Kijów przekazał, że osiągnięto porozumienie ws. poprawek do projektu planu pokojowego dla Ukrainy. To może oznaczać drogę do zakończenia wojny.

W miniony weekend w Genewie delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy prowadziły negocjacje na temat planu pokojowego. W ich wyniku, według relacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, dokument miał ulec zmianie.

Do sprawy rozmów pokojowych odniósł się w rozmowie z RMF24 ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. – Teraz jest większe zrozumienie ze strony amerykańskiej, czego chcemy na zakończenie tej wojny. To jest główna rzecz, żeby przekonać Amerykanów do naszego stanowiska. Rozmowy w Genewie były produktywne. I skończyły się zrozumieniem naszego stanowiska, nikt nie może nam narzucić zmian w konstytucji – powiedział dyplomata.

Zapytany o rezygnację ze wstąpienia Ukrainy do NATO odpowiedział, że "nie ma o tym mowy". – Negocjacje skończyły się zmianami, są nowe punkty, które będą przedstawione po uzgodnieniach końcowych. To główny punkt, po co walczymy, żeby mieć możliwość podejmować decyzji. Nikt nie zrezygnuje z NATO, strategicznie to jest zapisane w konstytucji – zaznaczył Wasyl Bodnar.

Ukraina liczy na wizytę Zełenskiego w USA

We wtorek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow przekazał, że w sprawie projektu planu pokojowego dla Ukrainy osiągnięto porozumienie.

"Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także nieustające wysiłki prezydenta Trumpa mające na celu zakończenie wojny. Nasze delegacje osiągnęły porozumienie w sprawie kluczowych warunków porozumienia wynegocjowanego w Genewie" – poinformował Umierow.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy podkreślił w komunikacie, że Kijów liczy możliwość złożenia wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych "w możliwie najszybszym terminie w listopadzie".

Jak zaznaczono, chodzi o dokończenie ostatnich etapów i osiągnięcie porozumienia z prezydentem Donaldem Trumpem.

Źródło: RMF 24 / PAP, DoRzeczy.pl
