Plan Trumpa dla Ukrainy zmieniony. Te punkty usunięto

Plan pokojowy dla Ukrainy w pierwotnej formie już nie istnieje – poinformował w poniedziałek Ołeksandr Bewz, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Dodał, że część punktów została usunięta, a część zmieniona.

Według najnowszych doniesień agencji RBK-Ukraina i stacji ABC News, z planu wypadły zapisy dotyczące ograniczenia liczebności armii ukraińskiej do 600 tys. żołnierzy oraz amnestii za zabrodnie popełnione przez wojska rosyjskie w czasie wojny.

"Washington Post" podaje, że w nowym porozumieniu nie ma już punktu mówiącego o wykorzystaniu 100 mld dolarów z zamrożonych rezerw Banku Centralnego Rosji na powojenną odbudowę Ukrainy i przekazaniu 50 proc. zysku Stanom Zjednoczonym.

Politico informuje z kolei, że z planu usunięto także kwestie terytorialne, które mają być omawiane na szczeblu prezydentów USA i Ukrainy.

Polska w planie Trumpa dla Ukrainy. Tusk: Tego punktu już nie ma

W poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski przekazał, że po rozmowach ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA i Europy w Genewie, liczba punktów amerykańskiej propozycji pokojowej została zmniejszona i nie wynosi już 28, jednak szczegółów nie podał. Według źródeł "Financial Times", najnowsza wersja planu liczy 19 punktów.

Jak poinformował wcześniej premier Donald Tusk, z dokumentu usunięto punkt dotyczący stacjonowania w Polsce europejskich lub natowskich myśliwców. Szef rządu nazwał ten zapis, "rosyjskim punktem widzenia, manipulacją, pewną pułapką".

– Nikt się nie da w nią wciągnąć. Tego punktu, możemy spokojnie uznać, już nie ma – stwierdził Tusk podczas rozmowy z dziennikarzami na szczycie UE-Unia Afrykańska w Luandzie w Angoli. Na marginesie szczytu szefowie rządów i państw UE dyskutowali o planie pokojowym USA dla Ukrainy, zmodyfikowanym przez europejskich przywódców.

