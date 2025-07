Wzywa do delegalizacji partii Brauna. "Zanim ten wrzód urośnie"

Trzeba to przeciąć, zanim ten wrzód urośnie do rozmiarów, z którymi sobie już nie poradzimy – w ten sposób o Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna mówi Andrzej Rozenek. Według polityka, ugrupowanie to powinno zostać zdelegalizowane.

O partii Grzegorza Brauna Andrzej Rozenek, były poseł, zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Nie" Jerzego Urbana, mówił w programie "Goniec Poranny". Żurek powinien dążyć do delegalizacji Konfederację Korony Polskiej? Rozenek nie ma wątpliwości – Artykuł 13. Konstytucji nakazuje wręcz delegalizację partii, które są partiami rasistowskimi, które sieją nienawiść – podkreślił. Przypomnijmy, że w myśl wspomnianego artykułu: "Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa". Zapytany, czy oznacza to, że w jego opinii Konfederacja Korony Polskiej powinna zostać zdelegalizowana, odparł: "Oczywiście, że tak. Z całą pewnością". Gospodarz programu dopytał, czy w związku z tym, zmierzające ku temu działania powinien podjąć nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Rozenek przytaknął. – Tak, minister Żurek zacząć proces delegalizacji tej partii. Trzeba to przeciąć, zanim ten wrzód urośnie do rozmiarów, z którymi sobie już nie poradzimy – podkreślił. Rozenek porównał partię Brauna do NSDAP Następnie polityk pokusił się o zdumiewającą analogię. – Gdyby w latach 30. w Republice Weimarskiej ktoś przeciął karierę polityczną ludzi związanych z NSDAP, nie byłoby II wojny światowej. Nie byłoby 85 milionów ofiar. Trzeba rozumieć odpowiedzialność za to, co się robi. I ta odpowiedzialność polega na tym, że się przeciwdziała, zapobiega. I ta odpowiedzialność polega m.in. na tym, że się przeciwdziała, zapobiega. Trzeba zapobiegać rozlewającej się fali nacjonalizmu, faszyzmu, neofaszyzmu. Nie widzę tutaj innego wyjścia – podsumował Andrzej Rozenek. twitterCzytaj też:

