PiS połączy siły z Konfederacją i partią Brauna? "Zawsze jest to możliwe"

Przemysław Czarnek w porannej rozmowie w Polsat News był pytany o możliwą koalicję Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją i partią Grzegorza Brauna. Polityk przyznał, że jego zadaniem w partii jest zachęcenie elektoratu prawicowego do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, a celem są samodzielne rządy. Zaznaczył jednak, że, jeśli okaże się to potrzebne, takie porozumienie jest możliwe.

PiS w koalicji z Konfederacją i partią Brauna?

Podkreślił przy tym, że w Sejmie nie ma obecnie Grzegorza Brauna, a z członkami jego partii jest w dobrych relacjach.

– Jeśli chodzi o pana Grzegorza Brauna, to w wielu sprawach się z nim zgadzam, w wielu sprawach mam identyczne poglądy, natomiast w niektórych, a zwłaszcza w sposobie ich wyrażania, jestem całkowicie na zupełnie innym biegunie – stwierdził Czarnek w Polsat News. – Mówienie o tym, że komory gazowe w Auschwitz-Birkenau to jest fejk, jest po prostu głupotą antypolską, zważywszy na geopolitykę – sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest absolutnie niezbędny do tego, żebyśmy zachowali nasze bezpieczeństwo – dodał.

– Gdyby miało dzisiaj dochodzić do tej koalicji, to w Sejmie nie ma Grzegorza Brauna, jest trzech posłów, z niektórymi się nawet przyjaźnię, jak poseł Zawiślak, jest pan poseł Fritz i pan poseł Skalik, z którymi mam dobre relacje, więc to zawsze jest możliwe – przyznał.

Darwinizm społeczny Mentzena. Czarnek: Wylecielibyśmy w kosmos i nigdy z niego nie wrócili

W kontekście koalicji z Konfederacją polityk został zapytany o "darwinizm społeczny Mentzena". Przyznał, że są kwestie, które absolutnie nie zmieściłyby się w umowie koalicyjnej.

– Tu zawsze przy zawieraniu koalicji, jeśli taka będzie konieczna, będziemy negocjować naszą umowę koalicyjną i pewne elementy programowe pana Mentzena na pewno nie mogą być realizowane, bo gdyby były zrealizowane, to zgadzam się z panem prezesem Kaczyńskim, wylecielibyśmy jako państwo i społeczeństwo w kosmos i nigdy z niego nie wrócili – ocenił.

– To jest domena tych, którzy nigdy nie rządzili i mogą różne fantazje w gospodarce prezentować. Ale to jest naturalne, potrzebne również […] mnie i Sławomira Mentzena zdecydowanie więcej rzeczy łączy, niż dzieli i w tym sensie koalicja jest zawsze możliwa – podkreślił.

Czytaj też:

Żurek za Bodnara? Czarnek: Zamienił stryjek siekierkę na kijekCzytaj też:

Koniec mitu o "sfałszowaniu wyborów". Polityk wyjaśnia, dlaczego rozpętano awanturę