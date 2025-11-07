Prokuratura wydała postanowienie. ABW ma zatrzymać Ziobrę

Zbigniew Ziobro ma zostać zatrzymany i aresztowany. Byłego ministra mają zatrzymać funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Postanowienie o zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów

W toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zebrano dowody pozwalające na postawienie mu 26 zarzutów, dotyczących m.in. przekraczania uprawnień, niedopełniania obowiązków, ręcznego sterowania konkursami, dopuszczania do zawierania umów przez osoby nieuprawnione, tolerowania przyznawania środków organizacjom niespełniającym wymogów formalnych oraz ukrywania dokumentów – przekazała prokuratura. Działania te miały służyć osiąganiu korzyści politycznych i majątkowych oraz godziły w interes publiczny, twierdzą śledczy. Polecenie zatrzymania byłego ministra sprawiedliwości dostała ABW.

Przypomnijmy, że 28 października 2025 r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Jak głosowały poszczególne kluby i koła?

Taka zgoda została wyrażona przez większość sejmową 7 listopada. W piątkowym głosowaniu większość sejmowa najpierw zdecydowała o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a później wyraziła zgodę na jego tymczasowe aresztowanie. Immunitet został uchylony w odniesieniu do wszystkich zarzutów, jakie prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości. Łącznie jest ich 26.

W głosowaniach wzięli udział wszyscy posłowie KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Nieobecnych było dziewięciu posłów PiS, trzech z Konfederacji oraz jeden z koła Republikanie. Przeciw głosowało PiS oraz posłowie kół Republikanie i Konfederacji Korony Polskiej. Parlamentarzyści Konfederacji w zależności od głosowania i konkretnych osób byli za, przeciw, albo wstrzymywali się od głosu.

Za aresztem głosowało 244 posłów, przeciw – 198. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Pięcioro posłów partii Razem nie wzięło udziału –wyciągnęło karty do głosowania.

Ziobro ustosunkował się do zarzutów

Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Budapeszcie. W czwartek na konferencji prasowej w Budapeszcie Zbigniew Ziobro dokonał oceny politycznej i prawnej zaistniałej sytuacji. Długą konferencję transmitowała m.in. Telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości i PiS odpierają zarzuty jako zupełnie bezprawne, motywowane politycznie, w tym chęcią dokonania zemsty przez premiera Tuska i część jego politycznego otoczenia.

Poseł zabrał głos także w piątek przed i po głosowaniach w Sejmie. Zapowiedział wyjaśnienie "wszystkich zarzutów", ale "w cywilizowanych warunkach".

– Prawda jest najważniejsza. Dobrze, że tak się stało. W tym sensie, że wyszła na jaw ewidentna ustawka. Donald Tusk kilka dni temu napisał na Twitterze, że będzie areszt i kropka. Mógł tak napisać, bo przez ostatnie długie miesiące Bodnar i Żurek pod jego nadzorem i na jego polityczne zlecenie przejmowali nielegalnie wymiar sprawiedliwości: prokuraturę i sądy – powiedział na antenie Telewizji Republika Zbigniew Ziobro, który przebywa w Budapeszcie. – Sztandarowym hasłem Żurka było mieć zaufanych sędziów – zwrócił uwagę.

– Można powiedzieć, że król Europy tak naprawdę jest królem złodziei, i w zemście za to, że prowadziłem śledztwa wobec jego najbliższego otoczenia (...) więc oni wiedzą, że prawda jest dla nich bolesna, oni prawdy się boją. Ale prawdy się nie da aresztować, prawda się obroni – powiedział polityk.

