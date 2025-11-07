"Immunitet odebrano, żurek podano". Żurek zwrócił się do Ziorby

W piątkowy wieczór politycy Koalicji Obywatelskiej triumfują, nie kryjąc radości z udanego głosowania w Sejmie za uchyleniem immunitetu poselskiego i wyrażeniu zgody na aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Obecny szef resortu sprawiedliwości opublikował na X krótkie nagranie.

Żurek: Podajemy także w aresztach i zakładach karnych

"Sejm uchylił immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz aresztowanie posła Zbigniewa Ziobro. Prokuratura może mu teraz postawić 26 zarzutów. Dziękuję prokuratorom za ciężką i skrupulatną pracę – wniosek w tej sprawie liczy ponad 150 stron. Sprawiedliwość jest cierpliwa i nie zna granic państwowych" – napisał minister, prokurator generalny.

– Moi drodzy, immunitet odebrano, żurek podano – mówi Żurek i podstawia sobie zupę. Dalej Żurek nabija się z Ziobry w konwencji reklamy polskiego przysmaku. – Panie pośle, popieramy polskie wyroby. W światowym rankingu zup żurek nie jest jeszcze na pierwszym miejscu, więc zapraszamy pana do kraju. Po co jeść te ostre węgierskie gulasze? Lepiej zróbmy tak, żeby polska zupa była pierwsza w rankingu. Jest naprawdę bardzo dobra. Podajemy ją także w aresztach śledczych i zakładach karnych – mówi minister sprawiedliwości.

Immunitet Ziobry uchylony

W piątkowym głosowaniu większość sejmowa najpierw zdecydowała o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a później wyraziła zgodę na jego tymczasowe aresztowanie. Immunitet został uchylony w odniesieniu do wszystkich zarzutów, jakie prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości. Łącznie jest ich 26. Za aresztem głosowało 244 posłów, przeciw – 198. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie.

W czwartek na konferencji prasowej w Budapeszcie Zbigniew Ziobro dokonał oceny politycznej i prawnej zaistniałej sytuacji. Były minister sprawiedliwości i PiS odpierają zarzuty jako zupełnie bezprawne, motywowane politycznie, w tym chęcią dokonania zemsty przez premiera Tuska i część jego politycznego otoczenia

