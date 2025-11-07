"Sądy i prokuratora są dzisiaj niezależne". Tusk skomentował głosowanie ws. Ziobry

Większość sejmowa najpierw zdecydowała o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a później wyraziła zgodę na jego tymczasowe aresztowanie. Immunitet został uchylony w odniesieniu do wszystkich zarzutów, jakie prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości. Za aresztem było 244 posłów, przeciw – 198. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie.

Po głosowaniu przed kamerami pojawił się Donald Tusk. Premier został zapytany został przez dziennikarzy, czy czuje satysfakcję z decyzji parlamentarzystów.

– To nie jest kwestia satysfakcji. To jest w sumie przykry moment, pod wieloma względami. Tak jak Francuzi nie cieszyli się, kiedy do więzienia trafił były prezydent Sarkozy, tak ja się nie cieszę, że polski minister sprawiedliwości, ucieka na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To dla Polski nie jest dobra okoliczność, wolałbym, żeby tej sytuacji nie było – twierdził lider Koalicji Obywatelskiej.

Tusk: Sądy i prokuratura są dzisiaj niezależne

Szef rządu był pytany o faktyczną nieobecność byłego ministra sprawiedliwości w kraju. bardzo możliwe, że do faktycznego aresztowania nie dojdzie, o ile Ziobro nie wróci do Polski i wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech.

– Czy Zbigniew Ziobro będzie ubiegał się o azyl polityczny? Nie siedzę w głowie pana Ziobry. Nie wiem. Myślę, że dla wszystkich byłoby lepiej, także dla niego, na końcu też dla niego byłoby lepiej, gdyby stanął przed polską prokuraturą i przed polskim sądem – skomentował Tusk.

– W końcu to on jest jednym z autorów tych no nie sloganów, tylko właściwie sensownych rzeczy, że po to mamy prokuraturę, sądy, a dzięki także mojej pracy naprawdę sądy i prokuratora są dzisiaj niezależne, ze wszystkimi tego pozytywnymi i dla mnie także czasami negatywnymi konsekwencjami – twierdził Tusk. – Warto żebyście państwo może wiedzieli, że za czasów, kiedy jestem premierem, moi ministrowie są przesłuchiwani wielokrotnie przez prokuraturę i nikt nie robi z tego żadnej… nie wpada w histerię – kontynuował.

Ziobro bez immunitetu. Premier: Nie wyślę komandosów

Tusk powiedział, że nie będzie prowadził międzynarodowych poszukiwań byłego ministra sprawiedliwości. – Nie wyślę jakichś oddziałów komandosów do Budapesztu, przecież wiecie o tym, że tak to nie działa. Kiedy będzie taka możliwość, o tym będzie decydowała prokuratura, służby tu nie mają nic do rzeczy – kontynuował.

Polityk zwrócił też uwagę na decyzję parlamentarzystów Konfederacji. – Nie wiem czy słyszeliście ten okrzyk. Konfederacja i KO jedno zło, krzyczeli posłowie PiS-u. Nawet posłowie Konfederacji nie mieli wątpliwości, że minister Ziobro powinien odpowiadać przed prokuraturą i sądem za rzeczy, których się dopuścił – mówił Tusk.

W głosowaniach wzięli udział wszyscy posłowie KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Nieobecnych było dziewięciu posłów PiS, trzech z Konfederacji oraz jeden z koła Republikanie. W części głosowań odmienne decyzje podejmowali parlamentarzyści Konfederacji. Część posłów popierała wnioski, część głosowała przeciwko.

Prokuratura chce aresztować i postawić zarzuty

Chodzi m.in. o rzekome nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów, kiedy kierował resortem sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów. Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro "założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą" w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

W czwartek po burzliwej dyskusji większość w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości.

Tego dnia na konferencji prasowej w Budapeszcie Zbigniew Ziobro dokonał oceny politycznej i prawnej zaistniałej sytuacji. Były minister sprawiedliwości i PiS odpierają zarzuty jako zupełnie bezprawne, motywowane politycznie, w tym chęcią dokonania zemsty przez premiera Tuska i część jego politycznego otoczenia.

