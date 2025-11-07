Posłowie podjęli decyzję w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry

W piątek rozstrzygnęły się losy immunitetu poselskiego posła Zbigniewa Ziobry. Następnie odbyło się głosowanie nad wyrażeniem zgody Sejmu na tymczasowe aresztowanie.

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobro

Większość sejmowa zdecydowała, żeby uchylić immunitet posłowi PiS, byłemu ministrowi sprawiedliwości w 26 głosowaniach dotyczących wniosku przekazanego przez prokuraturę. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie sąd.

W głosowaniach wzięli udział wszyscy posłowie KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Nieobecnych było dziewięciu posłów PiS, trzech z Konfederacji oraz jeden z koła Republikanie. W części głosowań odmienne decyzje podejmowali parlamentarzyści Konfederacji. Część posłów popierała wnioski, część głosowała przeciwko.

Prokuratura chce postawić zarzuty

Chodzi m.in. o rzekome nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów, kiedy kierował resortem sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów. Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro "założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą" w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

W czwartek po burzliwej dyskusji większość w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości.

Tego dnia na konferencji prasowej w Budapeszcie Zbigniew Ziobro dokonał oceny politycznej i prawnej zaistniałej sytuacji. Były minister sprawiedliwości i PiS odpierają zarzuty jako zupełnie bezprawne, motywowane politycznie, w tym chęcią dokonania zemsty przez premiera Tuska i część jego politycznego otoczenia.

