Lasek atakuje Nawrockiego. "Absolutny szczyt bezczelności"

Stowarzyszenie "Tak dla CPK" opublikowało postulaty skierowane do przyszłego prezydenta. "Liczymy, że przyszły Prezydent zostanie nie tylko patronem CPK, ale też podejmie rolę inspiratora i przywódcy polskiego wysiłku modernizacyjnego. Porzućmy kompleksy i samoograniczenie. Polski ROZWÓJ musi być ambitny – Polska ma potencjał do rywalizacji z największymi. Dlatego tym bardziej istotne jest wyłączenie polityki rozwojowej poza ramy bieżącego, partyjnego sporu. Jesteśmy przekonani, że nasze postulaty nie powinny być przedmiotem kontrowersji. Liczymy na poparcie oraz zobowiązanie do realizacji ze strony obu Kandydatów" – czytamy. W dokumencie znalazły się punkty takie, jak: projekt ustawy prezydenckiej ws. CPK, strategiczne raporty i nadzór, wzmocnienie roli prezydenta w polityce rozwoju.

Karol Nawrocki zadeklarował podpisanie postulatów przygotowanych przez stowarzyszenie "Tak dla CPK". "Popieram te postulaty. Zapraszam na spotkanie jutro, żeby je podpisać. Mój sztab skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów" – napisał na platformie X kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Lasek uderza w Nawrockiego

Deklaracja Nawrockiego stała się pretekstem do ataku na niego ze strony pełnomocnika rządu ds. CPK. "Panie kandydacie, wszyscy jesteśmy na »TAK dla CPK« – to fakt, nie hasło wyborcze. Nikt nie ma wątpliwości, że ta inwestycja musi powstać. Dlatego zamiast deklaracji i zdjęć z podpisywania postulatów, robimy to, czego oczekują Polacy: działamy. Trwają zaawansowane prace, które mają doprowadzić do uruchomienia lotniska i pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości w 2032 roku. Deklaracje opozycji to dziś raczej forma autopromocji niż realne wsparcie – przekonywanie przekonanych i próba zbicia kapitału politycznego na temacie, który od dawna ma społeczne poparcie. My nie sprzedajemy iluzji, jak nasi poprzednicy – my dowozimy" – stwierdził Maciej Lasek.

"Przecież to jest absolutny szczyt bezczelności" – skomentował Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.

twitter

"Człowieku wy tak »dowozicie«, że już macie opóźnienia w swoim opóźnionym harmonogramie" – zwrócił się do Laska poseł PiS Marcin Horała.

twitter

Budowa CPK

Obecny rząd przesunął oddanie Centralnego Portu Komunikacyjnego z 2028 na 2032 r. Jednak, według części ekspertów, nowego terminu najprawdopodobniej nie da się dotrzymać. Przygotowania do inwestycji się przeciągają.

CPK to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W zamyśle w ramach Programu CPK ma powstać: centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Szacowany koszt inwestycji wynosi 131,7 mld zł.

Czytaj też:

Nawrocki: Zwycięstwo Trzaskowskiego jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwaCzytaj też:

Ardanowski poparł Nawrockiego. "Wierzę, że będzie to kontynuował"