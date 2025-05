Ardanowski poparł Nawrockiego. "Wierzę, że będzie to kontynuował"

W ramach kampanii prezydenckiej – przed drugą turą – Karol Nawrocki spotkał się dziś z mieszkańcami Kolonii Kruszynek, gdzie odwiedził lokalne gospodarstwo rolne. Towarzyszył mu Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi, który jednoznacznie wyraził swoje poparcie dla kandydatury Nawrockiego.

Ardanowski, znany z oporu wobec „Piątki dla zwierząt” i krytyki Zielonego Ładu, podkreślił, że Nawrocki jest kandydatem niezależnym, gotowym przeciwstawić się nawet środowiskom politycznym, które go popierają, jeśli ich działania byłyby szkodliwe dla polskiej wsi. Były minister rolnictwa skupił się na tym, że to właśnie sprzeciw prezydenta Dudy pięć lat temu doprowadził do rezygnacji z projektu „Piątki dla zwierząt”, podkreślając, że w takich sytuacjach pozycja ustrojowa prezydenta jest kluczowa.

– Chciałbym, żeby przyszły prezydent, a wierzę, że będzie nim Karol Nawrocki, kontynuował to podejście głowy państwa, które traktuje wieś jako zasób, ważny element naszego narodu, nie kogoś gorszego czy głupszego. Takim kandydatem jest Pan Karol Nawrocki. Jestem przekonany, że my rolnicy, a wielu rolników pyta mnie wprost o to, kogo należy poprzeć – takim kandydatem jest właśnie Karol Nawrocki – mówił Ardanowski.

Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej produkcję zwierzęcą i roślinną. – Polski rolnik dzisiaj jest pod ciągłą presją obcych ideologii – jak Zielony Ład – pod presją wiszącej gdzieś umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur – wskazywał.

Z kolei Ardanowski zaznaczył także, że Zielony Ład jest projektem promowanym przez Europejską Partię Ludową, której przewodniczącym był Donald Tusk, a nie przez PiS. Przypomniał także słowa Manfreda Webera, który wprost stwierdził, że EPL, do której należą Platforma Obywatelska i PSL, jest partią Zielonego Ładu.

We wtorek 20 maja Nawrocki uzyskał także poparcie NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.