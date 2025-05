Nawrocki: Zwycięstwo Trzaskowskiego jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta apelował o mobilizację przed II turą wyborów, która odbędzie się 1 czerwca. Nawrocki przestrzegał przed monopolem "władzy jednego środowiska politycznego".

– Mówcie im, proszę was o to, że oni tak samo jak my boją się nielegalnych migrantów i nie chcą ich w Polsce. Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego jest dopięciem, dociśnięciem paktu migracyjnego i zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa – powiedział.

Prezes IPN mówił dalej, że 1 czerwca nie można pozwolić na "rząd znieczulicy społecznej, który dzisiaj rządzi w Polsce, domknął system i aby Rafał Trzaskowski, zastępca Donalda Tuska, został prezydentem Polski". Nawrocki mówił, że "monopol rządu znieczulicy społecznej, który dzieli Polskę na Polskę A i Polskę B z całą pewnością nie jest dobry".

– Wy jesteście dowodem na to, że ani deszcz, ani fake newsy, ani kłamstwa, ani ataki instytucji państwa polskiego Donalda Tuska nie zatrzymają nas w drodze do zwycięstwa. A niebo wciąż płacze nad Polską Donalda Tuska i czeka na wyjście słońca i na zmianę 1 czerwca, bo pada dzisiaj w Sochaczewie, ale wasze uśmiechy, wasza energia i nasza wspólna sprawa dają tę wielką nadzieję, że idziemy naprawdę w dobrym kierunku – dodał Nawrocki.

Nawrocki u Mentzena

W czwartek wspierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki pojawił się na rozmowie u Sławomira Mentzena. Polityk podpisał zawierającą 8 punktów deklarację programową, która ma gwarantować wyborcom Mentzena, że Nawrocki jako przyszły prezydent zadba o ich interesy. Jednocześnie lider Konfederacji pytał Nawrockiego o ocenę polityki rządu PiS.

Prezes IPN przyznał np., że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego chwaląca Zielony Ład, była błędem. Jego zdaniem również wprowadzenie Polskiego Ładu było złym ruchem. Podobnie odniósł się do zamykania w czasie pandemii COVID-19 m.in. kościołów i lasów, a także próby przeforsowania tzw. piątki dla zwierząt.

Czytaj też:

Kluczowa sprawa rozstrzygnięta? Tak zagłosują wyborcy Mentzena i ZandbergaCzytaj też:

"Pozew wezmę na siebie". Szokująca akcja wymierzona w Nawrockiego