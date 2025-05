"Pozew wezmę na siebie". Szokująca akcja wymierzona w Nawrockiego

Mycielski zamieścił w mediach społecznościowych wpis z projektem billboardu, który ma uderzać w Karola Nawrockiego. Plakat jest podzielony na dwie części: po lewej widać uśmiechniętych Rafała i Małgorzatę Trzaskowskich na tle tłumu ludzi, po prawej zaś – Grzegorza Brauna, Karola Nawrockiego, Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina. Są oni ubrani w mundury, które mają sugerować związki z reżimem nazistowskim z lat 30. ubiegłego wieku.

Co ciekawe, w pierwotnej wersji zamiast Jarosława Kaczyńskiego na billboardzie znajdował się Sławomir Mentzen. Kiedy okazało się, że Rafał Trzaskowski zamierza spotkać się z politykiem Konfederacji i zabiegać o głosy jego elektoratu, Mentzena zamieniono na prezesa PiS.

"Tak, wiem że po bandzie. Ale jak trza to trza. Nośniki już czekają. Wy wpłaćcie na http://zrzutka.pl/SSO, a ja wezmę na siebie pozew, deal? @SpontSztab – obyś był potrzebny po raz ostatni. #BillboardzFaszystami" – napisał Mycielski na swoim koncie na platformie X.

Kim jest Mycielski?

Marcin Mycielski to znany działacz Fundacji Otwarty Dialog i założyciel międzynarodowego Komitetu Obrony Demokracji, był również belgijskim korespondentem "Gazety Wyborczej”. Po tym, jak na początku stycznia 2020 roku doszło do głośnej awarii Facebooka i do publicznej wiadomości podano autorów postów na różnych fanpage'ach, wyszło na jaw, że zarządza on również hejterską stroną "Sok z Buraka". Treści publikowane na tej stornie w bezpardonowy sposób atakują Prawo i Sprawiedliwość i Kościół.

Jak podawała niezalezna.pl, dawniej Mycielski prowadził m.in. kampanię wyborczą Marcina Święcickiego, jeszcze za czasów Unii Wolności, a także eurodeputowanego Samoobrony Bogdana Golika, który zamieszany był w różne afery, a w 2015 został zatrzymany i tymczasowo aresztowany pod zarzutem udziału w grupie przestępczej wyłudzającej zwrot podatku VAT.

