Nawrocki przedstawi projekt ws. CPK. Jest komentarz Laska

Jeszcze przed zaprzysiężeniem na prezydenta Karol Nawrocki wskazywał, że jego pierwsza inicjatywa ustawodawcza będzie dotyczyć obywatelskiego projektu o CPK.

– CPK było od samego początku w moim programie wyborczym, mówiłem o tym podczas wielu spotkań. CPK oryginalne i tradycyjne, które zostało przygotowane właśnie po to, aby z jednej strony zbudować lotnisko, które połączy Polskę z całym światem i da kolejnym generacjom, pokoleniom możliwość podróżowania szybciej i swobodniej, ale z drugiej strony z całą siecią kolei dużych prędkości – mówił w maju.

Lasek: Chcę zobaczyć ten projekt

O prezydencki projekt ustawy w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego był pytany rządowy pełnomocnik ds. tej inwestycji Maciej Lasek. Jego zdaniem, jeśli będą to te same propozycje, jakie wcześniej przedłożyło Stowarzyszenie "TAK dla CPK" to "on się nie nadaje do tego, żeby wprowadzić go pod obrady Sejmu i uchwalać".

– Tam zaproponowano, żeby zaszyć konkretne terminy, kiedy musi się coś wydarzyć. Każdy, kto zajmował się procesami inwestycyjnymi i dużymi projektami wie, że nie można czegoś nakazać w tym zakresie ustawą, bo jest wiele rzeczy, które mogą się zmienić. Ten projekt, który jeszcze poprzednicy przygotowali, miał zapis, że nie można nic w nim zmienić, on jest genialny – powiedział.

Lasek mówił także o drugim komponencie całego projektu, a więc Kolei Dużych Prędkości. Wskazał, że na całym świecie taka infrastruktura łączy przede wszystkim duże ośrodki miejskie.

– To nie jest tak, że my powinniśmy przeprowadzić kolej dużych prędkości przez praktycznie każde miasto. Nawet jeśli minister Horała tak uważa, że tak było, to jego szef przez pewien czas – minister Adamczyk – wyraźnie mu wskazał w 2022 roku, że kolej dużej prędkości nie jest elementem walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Ma w tym w jakiś sposób pomagać, ale generalnie jest do komunikowana dużych ośrodków. Po tym samym torze będą jeździły pociągi z nieco mniejszą prędkością. (...) I one będą rozwiązywały problemy związane z tymi mniejszymi miastami – wskazał.

