Ważny ruch ws. CPK. Wybrano doradcę

Najkorzystniejsza oferta, złożona przez konsorcjum firm Lazard Freres SAS i Pekao Investment Banking, wynosi ponad 45 mln zł brutto. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Spółka CPK planuje podpisanie umowy w sierpniu br., po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oto cel doradcy

Wyłonione w postępowaniu konsorcjum będzie wsparciem dla spółki CPK w m.in. strukturyzacji finansowania, negocjacjach z instytucjami finansowymi i zawarciu umowy finansowania dłużnego w wysokości niezbędnej do realizacji budowy portu lotniczego CPK, podano.

"Celem Lazard Freres SAS i Pekao Investment Banking będzie zabezpieczenie finansowania dłużnego z uwzględnieniem wielkości nakładów inwestycyjnych oraz optymalizacji struktury finansowania projektu budowy Lotniska CPK pod względem m.in. kwoty i kosztu pozyskanego finansowania, stopy zwrotu, zdolności do obsługi zadłużenia oraz ryzyk inwestycji" – czytamy w komunikacie.

Znamy lokalizację lotniska CPK

Nowe lotnisko CPK zlokalizowane będzie 37 kilometrów na zachód od Warszawy. Harmonogram przewiduje uruchomienie nowego portu w 2032 roku wraz z oddaniem do użytku pierwszego odcinka linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

