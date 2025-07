CPK szykuje się do dużego kroku. Zyskać mają polskie firmy

Plan spółki CPK zakłada wszczęcie wielu ważnych przetargów jeszcze w tym roku. "W ostatnim kwartale 2025 roku ruszyć ma np. postępowanie wykonawcze dotyczące palowania pod budynek Terminala. Postępowanie to będzie realizowane w ramach umowy ramowej na realizację robót zasadniczych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego polegających na robotach ziemnych, wykonaniu fundamentów pod Terminal oraz budowie tunelu kolejowego. Szacowana wartość kontraktów to w tym przypadku ponad 10 mld zł. Ubiegać będą się o nie firmy, które podpisały umowę ramową, w tym m.in. takie podmioty, jak Mostostal, Mirbud czy Polaqua czy Budimex" – czytamy w komunikacie.

CPK. Zarobią polskie firmy

Podmioty z polskim kapitałem będą również reprezentowane w przetargach na projektowanie i budowę dróg wokół lotniska. W ramach zawartych umów przy lotnisku wybudowanych lub przebudowanych zostanie ponad 90 km dróg. Wśród największych i najważniejszychelementów planowanej sieci powstanie m.in.węzeł Baranów na autostradzie A2 po wschodniej stronie lotniska oraz węzeł CPK Wschód umożliwiający bezpośredni dojazd podróżnych do lotniska. Przebudowany zostanie również odcinek drogi krajowej nr 50. W wąskiej grupie wykonawców dla tej umowy ramowej znajdują się m.in. Kobylarnia, Polbud-Pomorze i Trakcja, podano także.

"Równocześnie polskie firmy są zachęcane do udziału w przetargach Spółki CPK ogłaszanych na bieżąco poprzez platformę SmartPZP. Umiejętność poruszania się w krajowych wymaganiach prawnych dotyczących procesu budowlanego to z perspektywy zamawiającego duża wartość. Godny odnotowania jest przykład Hiszpanii, która dzięki dużym inwestycjom infrastrukturalnym finansowanym m.in. ze środków UE zbudowała silny potencjał firm budowlanych.Jednocześnie spółka CPK robi wszystko, by przy tak złożonych inwestycjach zachowywać równowagę między efektywnym wspieraniem krajowych firm a dbałością o konkurencyjność postępowań i jakość wykonania inwestycji" – czytamy dalej.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

