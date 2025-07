CPK ogłosił przetarg na kluczową bocznicę kolejową

Spółka CPK ogłosiła przetarg na roboty projektowe i budowlane bocznicy, która zapewni dostawy paliw do portu. W pierwszym etapie bocznica posłuży do dowozu i rozładunku materiałów na potrzeby budowy lotniska.

"Najpóźniej w trzecim kwartale 2029 roku, na północny zachód od Lotniska CPK, powstanie bocznica kolejowa, która zapewni dostawy paliw do portu. W pierwszym etapie będzie wykorzystywana jako miejsce przeładunku materiałów na potrzeby budowy lotniska, węzła kolejowego CPK i linii 85, łączącej w standardzie KDP Warszawę z Łodzią" – czytamy w komunikacie. Termin składania ofert upływa 8 sierpnia br.

Bocznica kolejowa do CPK

Bocznica kolejowa o długości około 5 km powstanie na północno-zachodnim krańcu węzła kolejowego CPK. Pojedynczym torem połączy istniejącą infrastrukturę PKP PLK – linię kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice – z przyszłym terminalem towarowym CPK.

"Przetarg jest pierwszym z zadań, które umożliwią powstanie w pełni funkcjonalnej bocznicy kolejowej CPK. W kolejnych etapach realizowane będą: włączenie przez PKP PLK bocznicy w linię kolejową nr 3 oraz budowa terminala towarowego CPK, która objęta będzie oddzielnym postępowaniem przetargowym. Zgodnie z założeniami, wyłoniony wykonawca będzie miał 36 miesięcy od momentu podpisania umowy na zrealizowanie zadania" – czytamy.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości.

Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

