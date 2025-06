Gigantyczny przetarg. Wyśrubowane warunki wykluczyły dostawców z Polski

MEN chce zakupić dla szkół ponad 404 tys. 250 laptopów, 110 tys. 250 laptopów przeglądarkowych i 220 tys. 500 tabletów, czyli łącznie 735 tys. urządzeń. Wartość przetargu to ponad 1,4 mld złotych. Środki na zakup sprzętu mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Problem w tym, jak wskazują eksperci, że wyśrubowane warunki przetargu praktycznie wyeliminowały konkurencję wśród dostawców.

Mało kto spełnia warunki MEN

Jak pisze portal Business Insider Polska, po wprowadzeniu wymogu posiadania dwóch certyfikatów: TCO i EPEAT, w postępowaniu przetargowym pozostało jedynie czterech oferentów. To DHL, Dell, HP i Lenovo. Co ciekawe, każdy z certyfikatów gwarantuje jakość sprzętu i odpowiednio niski wpływ środowiskowy. Konieczność posiadania ich obu skutecznie wyeliminowało większość konkurencji, a co za tym idzie, doprowadzi do podwyższenia ceny oraz ułatwi dogadanie się między oferentami.

"Wymogi określone w postępowaniu przetargowym były przygotowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz zostały skonsultowane z Prokuratorią Krajową i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości i zgodności ze standardami środowiskowymi. Wymagania określone w rozporządzeniu — na których oparto specyfikację przetargu — były przedmiotem szerokich konsultacji rynkowych" – wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji, na zlecenie którego ogłoszono przetarg.

Co ciekawe, niedługo po ogłoszeniu przez MEN przetargu również NASK ogłosił chęć nabycia 100 tys. zestawów do zdalnego nauczania, czyli tabletów graficznych przeznaczonych dla szkół zawodowych oraz "instytucji kształcenia ogólnego" w celu nauczania zdalnego. Nabywcą jest resort cyfryzacji. W tym przypadku nie są wymagane certyfikaty TCO i EPEAT, a jedynie ISO 9001.

Ewelina Sokołowska, profesor Politechniki Gdańskiej wskazuje, że "certyfikaty alternatywne do certyfikatów TCO i EPEAT w szczególności ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 45001, stanowią rzetelny, obiektywny i wystarczający dowód zgodności oferowanych urządzeń z wymogami środowiskowymi wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej, w tym z zasadą DNSH [nieczynienia poważnych szkód]". Ekspertka uznała zasady przetargu za "nieproporcjonalne" i "nadmiarowe".

