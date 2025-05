Największy w tym roku przetarg CPK ogłoszony. Ma wartość 5 mld zł

To największy z przetargów zaplanowanych przez CPK w tym roku. Oferty można składać do 29 sierpnia br. Pierwszym etapem postępowania jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału. Do kolejnego etapu postępowania, czyli właściwego dialogu konkurencyjnego, spółka CPK zamierza dopuścić maksymalnie pięciu oferentów.

Ruszył przetarg na terminal pasażerki CPK. "Kolejny kamień milowy"

– Program inwestycyjny CPK jest realizowany konsekwentnie i krok po kroku. To kolejny kamień milowy na drodze do budowy lotniska CPK. Tym projektem wpisujemy się w wyznaczony przez rząd kierunek wspierania polskiej gospodarki – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Jak dodał, spółka CPK wdrożyła mechanizmy, które już na etapie wyboru wykonawców zwiększają szansę, że w realizację kontraktu budowlanego będą maksymalnie zaangażowane firmy z doświadczeniem w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce i zatrudniające pracowników w naszym kraju. Celem pośrednim jest zwielokrotnienie korzyści dla polskiej gospodarki.

W przypadku lotniska CPK zaprojektowana powierzchnia terminala to ok. 450 tys. m2. Dla porównania: powierzchnia terminala Lotniska Chopina to 165 tys. m2. Budynek główny terminala będzie połączony z pirsami pasażerskimi, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170.

Scenariusz hiszpański w Polsce?

– Wymagania postawione w tym postępowaniu mają na celu pozyskanie do współpracy podmiotów, które są w stanie wykonać zamówienie na wysokim poziomie, a także potrafiących poruszać się nie tylko po międzynarodowych standardach budowlanych, ale także polskich wymaganiach prawnych dotyczących procesu budowlanego – dodał prezes CPK Filip Czernicki.

Według niego takie podejście do postępowań zakupowych może być dla polskich firm szansą na powtórkę ze scenariusza znanego np. z Hiszpanii, która dzięki dużym inwestycjom infrastrukturalnym finansowanym m.in. ze środków UE zbudowała silny potencjał firm budowlanych.

Kryteriami oceny ofert będzie cena, technologia i organizacja robót oraz warunki gwarancji. Lotnisko CPK będzie przystosowane początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie. Zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można je było elastycznie i bez zakłóceń dla bieżącej obsługi ruchu lotniczego rozbudowywać.

Prace budowlane przy terminalu rozpoczną się od budowy fundamentów (tzw. palowania) w 2026 r. Spółka zakłada, że w 2029 r. zakończy się budowa tunelu i podziemnej stacji kolejowej. Jak wynika z harmonogramu, lotnisko CPK powinno zostać uruchomione do końca 2032 r., wraz z pierwszym odcinkiem linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź, dla którego trwa projektowanie, wykup nieruchomości o pozyskiwanie zezwoleń, a na terenie Łodzi także prace budowlane.

Nie tylko lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości.

Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

