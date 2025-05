"Robota ruszyła". Tusk krytykowany za słowa o CPK

"Chciałem także poinformować, i to też może już przetnie tę wrzawę wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. Właśnie w ciągu najbliższych godzin, teraz rozpocznie się postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska CPK. Robota ruszyła – powiedział Tusk we wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów.

Jak dodał, "to, co ważniejsze z mojego punktu widzenia, to to, że przyjęliśmy szczególny sposób postępowania, który umożliwi preferowanie, i mówimy to bez żadnego udawania, że jest inaczej, ukrywania tego, preferowanie polskich firm".

– Tutaj mówimy o wartości tego zlecenia – łączna wartość 30 miliardów zł, a ten pierwszy etap to jest 5 miliardów zł. Zadaniem spółki Centralny Port Komunikacyjny jest takie przeprowadzenie procedury, aby skorzystały na tych kontraktach budowlanych polskie firmy – przekonywał premier.

"Robota ruszyła, ale tylko na odcinku propagandy". Horała o słowach Tuska

Słowa Tuska dotyczące CPK krytykują w mediach społecznościowych zwolennicy projektu.

"No to już jest szczyt szczytów, żeby takie głupoty opowiadać na koniec kampanii. Ahh brak słów po prostu. Spółka CPK nawet NIE ZŁOŻYŁA WNIOSKU o pozwolenia na budowę dla Terminala Lotniczego" – napisał na portalu X Adam Czarnecki, inicjator akcji Stoimy dla CPK.

twitter

"Dla jasności: jest to początek procedury dialogu konkurencyjnego, która powinna była rozpocząć się ponad rok temu. Wciąż nie został odebrany projekt budowlany terminala! W tempie «laskowym» można oczekiwać startu faktycznych robót w 2027. Tak to właśnie ROBOTA RUSZYŁA" – ocenił Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia TAK dla CPK.

twitter

Marcin Horała, poseł PiS, były pełnomocnik rządu ds. CPK, stwierdził z kolei, że "robota ruszyła, ale tylko na odcinku propagandy". "Pół roku przeciąga się odbiór projektu budowlanego, nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę, CPK wycofał wniosek o rygor natychmiastowej wykonalności więc decyzja lokalizacyjna jest nieprawomocna – ale będą wyłaniać generalnego wykonawcę" – napisał.

"Przy czym to «wyłanianie» to zaproszenie do dialogu konkurencyjnego, który sobie spokojnie potrwa dwa lata" – podkreślił Horała i dołączył hasztag #CóżSzkodziObiecać, nawiązujący do słynnych już słów posła KO Przemysława Witka.

twitter

CPK to nie tylko lotnisko

W kwietniu br. spółka CPK, odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, podała, że planuje ogłosić w tym roku przetargi na ok. 30 mld zł. Plan przewiduje wszczęcie postępowań przetargowych na ok. 1 mld zł w II kw., 19 mld zł w III kw. i 10 mld zł w IV kw. br.

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości.

Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Czytaj też:

Polska zbuduje "rolnicze CPK" na Ukrainie? "Kwaśniewski sam się do mnie zgłosił"