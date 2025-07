Ważny ruch ze strony CPK. Chodzi o Kolej Dużych Prędkości

To kluczowy fragment linii kolejowej "Y", która do 2035 r. ma połączyć stolicę z Lotniskiem CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem, podkreślono.

"Cztery złożone przez CPK wnioski dotyczą projektowanej linii kolejowej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy oraz mazowieckich gmin: Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Brwinów i Wiskitki. Te cztery odcinki mają w sumie łącznie ponad 20 km długości" – czytamy w komunikacie.

Komplet decyzji środowiskowych ws. CPK

Dla ponad 140-kilometrowej trasy kolejowej między Warszawą i Łodzią, na której trwa też zaawansowane projektowanie, spółka CPK posiada komplet decyzji środowiskowych wydanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie i Łodzi oraz dwa z wymaganych pozwoleń wodnoprawnych, które wydają Wody Polskie.

"Decyzje lokalizacyjne, w sprawie których spółka złożyła wnioski do wojewody mazowieckiego, to kolejny krok w drodze do budowy linii KDP. Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych kolejnym krokiem będą wnioski o pozwolenie na budowę, które też planujemy złożyć w tym roku. Następnie ruszą przetargi na roboty budowlane" – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, cytowany w komunikacie.

Dla odcinka między Warszawą i Łodzią w sumie będzie 12 wniosków o decyzje lokalizacyjne.

"W czwartym kwartale tego roku planujemy złożyć pozostałych osiem wniosków, w tym do Wojewody Łódzkiego dla odcinka KDP między Lotniskiem CPK i Łodzią. Trasa KDP między Warszawą i Łodzią jest dla nas priorytetowa, ponieważ pozwoli włączyć Lotnisko CPK w system szybkiej kolei" – zapowiedział prezes spółki CPK Filip Czernicki.

Błyskawiczna podróż między Warszawą a Łodzią

Dzięki budowie linii KDP Warszawa – Łódź skróci się czas przejazdu między Warszawą a Łodzią do ok. 40 minut (dziś to ok. 70 minut). Podróżni dojadą do Lotniska CPK – z Warszawy w czasie poniżej 20 min. Po wybudowaniu całego "igreka" podróż kolejowa z Poznania do Warszawy potrwa niecałe 1 godz. 40 min (zamiast obecnie ok. 2 godz. 20 min), a z Wrocławia – też 1 godz. 40 min (mniej niż połowę tego co dziś), wskazano w informacji.

Według zaktualizowanego harmonogramu Lotnisko CPK ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – równocześnie z odcinkiem KDP między Warszawą i Łodzią. Odcinki KDP z Łodzi przez Sieradz do Wrocławia i Poznania powinny zostać dopuszczone do ruchu do końca 2035 r. Wówczas domknięta zostanie 480-kilometrowa linia "Y", która w całości jest na etapie projektowania i uzyskiwania zezwoleń. Obecnie na terenie Łodzi trwają też prace budowlane związane z realizacją tunelu dalekobieżnego CPK.

