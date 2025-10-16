Rzecznik KE Olof Gill odgraża się Trumpowi? "W gestii Brukseli"

We wtorek lewicowy premier Hiszpanii Pedro Sanchez ponownie wyraził swój sprzeciw wobec przeznaczenia 5 proc. PKB na obronność. Według rządu w Madrycie, wydatki na poziomie 2 proc. wystarczą, aby wypełnić zadania stawiane Hiszpanii przez NATO, bez szkody dla polityki socjalnej.

Dopytywana w środę w Brukseli o wydatki na obronność w przyszłości, minister obrony Hiszpanii Margarita Robles nie wykluczała przekroczenia 2 proc. PKB.

Władze w Madrycie konsekwentnie podnoszą też argument, że są zaangażowane w misje na tzw. wschodniej flance NATO i pozostają aktywnych członkiem Sojuszu.

Rzecznik KE odpowiada prezydentowi USA Trumpowi

Rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill powiedział w środę podczas briefingu prasowego, że polityka handlowa leży w gestii Brukseli, a Komisja Europejska "zareaguje odpowiednio, tak jak zawsze, na wszelkie środki podjęte wobec jednego lub kilku naszych państw członkowskich". Jak dodał, dla rozwiązania podobnych problemów służyła umowa handlowa między Unią Europejską a USA podpisana w lipcu.

To reakcja na ponawiane apele z Waszyngtonu, by wszystkie państwa NATO wydawały 5 proc. PKB na obronność. Prezydent USA powiedział we wtorek, że jest niezadowolony z poziomu wydatków Hiszpanii na obronność i myśli o zastosowaniu ceł. Wcześniej Trump zasugerował, że Hiszpania być może powinna zostać usunięta z Sojuszu.

5 proc. PKB. Państwa NATO się zobowiązały

Podczas czerwcowego szczytu NATO w Hadze państwa członkowskie zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronę do 5 proc. PKB do 2035 r., a także do dalszego finansowania Ukrainy. Każde państwo będzie co roku przedstawiać plany dotyczące zwiększenia wydatków.

