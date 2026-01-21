Problemy z Air Force One. Samolot z Trumpem musiał zawrócić

Nocny lot prezydenckiego Air Force One został niespodziewanie przerwany. Samolot z prezydentem USA Donaldem Trumpem na pokładzie musiał zawrócić i ostatecznie wylądował w bazie wojskowej Joint Base Andrews pod Waszyngtonem, gdzie na co dzień stacjonuje.

"Po starcie załoga AF1 zidentyfikowała drobny problem z instalacją elektryczną. Ze względów bezpieczeństwa AF1 wraca do bazy lotniczej Andrews. Prezydent i zespół wsiądą na pokład innego samolotu i pojadą dalej do Szwajcarii" – przekazał profil Rapid Response 47 na platformie X. Informację potwierdził oficjalnie Biały Dom.

Donald Trump na forum w Davos

Od poniedziałku w szwajcarskim Davos odbywa się 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego. Jest to spotkanie szefów najbogatszych światowych korporacji, przywódców politycznych oraz wybranych intelektualistów i dziennikarzy. Bierze w nim udział około 2 tys. osób. W tym roku wydarzenie zorganizowano pod hasłem "Duch dialogu". Polskę reprezentują prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

W środę w ramach Światowego Forum Ekonomicznego odbędzie się ponad 60 spotkań, paneli i dyskusji, w tym debata pt. "Czy Europa jest w stanie się obronić?". Wezmą w niej udział prezydent Karol Nawrockiego, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Po południu prezydent USA Donald Trump ma wygłosić blisko godzinne przemówienie. Natomiast liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska i premier Mołdawii Alexandru Munteanu będą rozmawiać o tym, jak zachodnie sankcje wpływają na rosyjską gospodarkę, jej politykę zagraniczną i trwającą agresję Kremla na Ukrainę. Swoje przemówienia wygłoszą również m.in. prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi, premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz prezydent Argentyny Javier Milei.

