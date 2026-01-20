Szefowa KE w Daovs. "Europa zmierza ku niezależności"

W szwajcarskim kurorcie w Davos, w dniach 19-23 stycznia odbywa się 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego. Spotkanie zorganizowano pod hasłem "Duch dialogu". W dyskusjach w ramach forum uczestniczą w nim liderzy polityczni, w tym prezydenci i premierzy, a także świata biznesu, nauki i kultury.

– Wstrząsy geopolityczne mogą i powinny być wykorzystywane przez Europę jako szanse. Szanse na budowę nowej formy europejskiej niezależności – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Niemiecka polityk porównała obecną sytuację na świecie do tej z 1971 r. Wtedy to odbyła się pierwsza konferencja w Davos. Wtedy to amerykański prezydent Richard Nixon zerwał powiązanie kursowe dolara ze złotem, kończąc istnienie systemu walutowego z Bretton Woods. – Ten ruch, choć zakłócający, doprowadził do nowego porządku globalnego i był ostrą lekcją dla Europy, by zmniejszyła swoje zależności zewnętrzne. Świat może być dziś zupełnie inny niż wówczas, ale lekcja pozostaje ta sama: geopolityczne wstrząsy mogą i muszą być okazją do zmian – stwierdziła.

Szefowa KE przekonywała, że Unia prowadzi coraz bardziej niezależną politykę. Wskazała, że przejawem tego jest m.in. zawarcie, po 25 latach negocjacji, umowy o wolnym handlu z krajami grupy Mercosur.

UE ma być bardziej probiznesowa

Zapowiedziała, że w tym roku dojdzie do zawarcia szeregu innych umów handlowych, m.in. z Australią. Stwierdziła, że Unia jest bardzo bliska wypracowania porozumienia handlowego z Indiami. – Zostało jeszcze trochę pracy do zrobienia. Ale jesteśmy na progu historycznej umowy handlowej. Niektórzy nazywają ją matką wszystkich umów. Taką, która stworzyłaby rynek dwóch miliardów ludzi, odpowiadający prawie jednej czwartej globalnego PKB – ujawniła szefowa KE.

– Musimy zmobilizować nasz potencjał i wykorzystać go w pełnym stopniu. Zbyt wiele spółek musi szukać szans na rozwój za granicą. Po części dlatego, że musi co roku dostosować się do nowego zestawu regulacji – stwierdziła przewodnicząca Komisji. Von der Leyen ogłosiła deregulację. Celem jest to, aby w dowolnym państwie UE można było w ciągu 48 godzin założyć firmę, załatwiając wszystkie formalności przez internet.