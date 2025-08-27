Brakuje nauczycieli. Tysiące wakatów w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że – zgodnie ze stanem na 25 sierpnia 2025 roku – w szkołach oraz placówkach publicznych i niepublicznych odnotowano 12721 ofert pracy dla nauczycieli, co przekłada się na 8506 wolnych etatów na rok szkolny 2025/2026.

"Zgłoszenia o wolnych stanowiskach pojawiają się w związku z rozpoczęciem tworzenia arkuszy organizacyjnych na przyszły rok szkolny. Ponadto od maja oraz w czerwcu i w miesiącach wakacyjnych nauczyciele podejmują decyzje o zmianie miejsca zatrudnienia czy też decyzje o przejściu na emeryturę" – czytamy w odpowiedzi MEN przekazanej Polskiej Agencji Prasowej.

Tych nauczycieli najbardziej brakuje

Jak podaje Radio Zet, największą część ofert pracy stanowią ogłoszenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego (ok. 12 proc. ogłoszeń), nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami (ok. 11 proc. ogłoszeń), nauczycieli psychologów (ok. 10 proc. ogłoszeń), nauczycieli języka angielskiego (ok. 6 proc. ogłoszeń) i nauczycieli matematyki (ok. 5 proc. ogłoszeń).

MEN poinformowało jednocześnie, że w zakończonym roku szkolnym przeciętna liczba etatów wykazanych w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy wynosiła ok. 3,9 tys. Resort przekazał, że w całym systemie oświaty odnotowuje się 700 tys. etatów zatrudnionych nauczycieli.

Decyzja Nowackiej. 11 tys. katechetów bez pracy

Tymczasem od 1 września w polskich szkołach, zamiast dwóch godzin, będzie jedna godzina religii. W efekcie pracę straci 11 tys. katechetów.

Rozporządzenie minister edukacji narodowej przewiduje, że od 1 września liczba lekcji religii i etyki zmniejszy się z dwóch do jednej w tygodniu. Katechezy będą organizowane bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Zasada nie będzie obowiązywać w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których (na dzień 15 września) wszyscy uczniowie będą uczęszczać na lekcję religii lub etyki.

Jak wskazuje przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich w efekcie rozporządzenia podpisanego przez minister Barbarę Nowacką pracę straci 11 tysięcy katechetów.

– To rozporządzenie zostało podpisane, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, niezgodnie z przepisami prawa oświatowego. Nie było (...) porozumienia między ministrem właściwym ds. oświaty a Kościołem katolickim (...) nie udało się takie porozumienia zawrzeć. Jako nauczyciele religii jesteśmy tym faktem bardzo przybici – powiedział Piotr Janowicz.

