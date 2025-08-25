"Nowość". Lubnauer o zmianach w podstawie programowej języka polskiego

W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przedstawiła szczegóły zmian, jakie mają zostać wprowadzone w ramach reformy w 2026 roku.

Lubnauer ogłosił w TOK FM, że będą one dotyczyć modułu związanego z edukacją medialną. Wiceminister wskazała, że Instytut Badań Edukacyjnych pracuje nad podstawą programową. – To zupełna nowość. Zdawaliśmy sobie sprawę od dawna, że kwestie związane z mediami są bardzo ważnym elementem, który dotychczas nie miał swojego miejsca w szkole – powiedziała Katarzyna Lubnauer.

Obecnie w podstawie programowej tematy związane z edukacją medialną poruszane są w przedmiocie edukacja obywatelska.

Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, jednak że po reformie edukacja medialna ma być częścią m.in. języka polskiego. – Wspomniany moduł ma zostać wprowadzony w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej – poinformowała wiceszefowa MEN. Wiceminister zapowiedziała również, że to nie koniec zmian jakie szykuje MEN od 2026 roku.

Pomysł Ministerstwa Edukacji. Nowacka zajmie się chłopcami

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje powołać specjalnego pełnomocnika ds. edukacji chłopców. Miałby się zająć "wyrównywaniem szans" edukacyjnych.

To odpowiedź na wyniki badań, które mają wskazywać, że obecny system edukacji w większym stopniu dostosowany jest do etapów rozwoju dziewcząt, co przekłada się na gorsze wyniki chłopców w nauce. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", w resorcie trwają już prace nad przepisami, które umożliwią powołanie takiego urzędnika. Pełnomocnik będzie odpowiedzialny m.in. za analizę programów nauczania, egzaminów i metod oceniania — tak, by lepiej odpowiadały również na potrzeby chłopców.

– Tak jak przez lata wyrównywaliśmy szanse edukacyjne kobiet, tak dzisiaj są pewne obszary, gdzie trzeba wyrównywać szanse edukacyjne mężczyzn – tłumaczyła minister edukacji Barbara Nowacka na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak dodała, różnice w wynikach nauczania są szczególnie widoczne na egzaminach, takich jak egzamin ósmoklasisty.

