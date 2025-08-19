Rewolucja w lekcjach WF-u. Co się zmieni?

Wychowanie fizyczne to przedmiot, który od lat budzi mieszane emocje wśród uczniów. Dla jednych jest to czas aktywności fizycznej i dobrej zabawy w przewie między innymi zajęciami szkolnymi. Dla innych, mniej wysportowanych dzieci, wiąże się ze stresem.

Już od września tego roku lekcje WF-u będą realizowane na nowych zasadach. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podpisała rozporządzenia, które mają uatrakcyjnić sportowe zajęcia w szkołach i spowodować, że uczniowie nie będą chcieli korzystać ze zwolnień lekarskich. Reforma MEN zakłada większą różnorodność zajęć, testy sprawnościowe w młodszych klasach i nowe formy aktywności dla starszych uczniów.

Wychowanie fizyczne w szkołach. Nowe zasady od września

Podstawa programowa lekcji wychowania fizycznego, która będzie obowiązywać od 1 września br., kładzie nacisk na rozwój podstawowych umiejętności ruchowych, które umożliwiają dzieciom i młodzieży podejmowanie różnorodnych form aktywności fizycznej przez całe życie. "Opiera się na kształtowaniu kompetencji ruchowych, budowaniu motywacji do podejmowania aktywności fizycznej oraz promowaniu zdrowego stylu życia poprzez ruch i zabawę – nie ogranicza się jedynie do realizacji celów operacyjnych czy oceny wybranych elementów sprawności fizycznej" – podał resort edukacji.

Reforma kładzie nacisk m.in. na edukację włączającą, zasady sprawiedliwości społecznej, edukację w terenie, wzmocnienie odporności psychofizycznej, kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii wspierających rozwój fizyczny, zdrowotny i edukacyjny uczniów. MEN chce nakłonić nauczycieli WF-u do wprowadzania różnorodnych aktywności, takich jak taniec.

W przypadku klas I-III szkoły podstawowej podstawa programowa WF-u przewiduje obowiązek przeprowadzenia testów sprawnościowych (analogicznych jak dotychczas w przypadku uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej).

Natomiast w przypadku klas VII-VIII szkoły podstawowej podstawa programowa obejmuje fakultatywny dział umożliwiający zapoznanie uczniów z ćwiczeniami, które są stosowane w trakcie rekrutacji do służb mundurowych i innych zawodów, w których wymagana jest wysoka sprawność fizyczna. Co ważne, w szkołach ponadpodstawowych tego typu zajęcia będą obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Resort edukacji przekonuje, że chodzi o diagnozę sprawności młodzieży i wyławianie talentów sportowych, a nie samo ocenianie. Wyniki z testów sprawnościowych nie będą wpływać na końcową ocenę z WF-u.

